أخبار الفن.. هيئة الترفيه تحتفي بطلال مداح بـ"صوت الأرض".. خناقة بين رامز جلال وحمو بيكا | تفاصيل

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

هاني شاكر يحيى حفلا بدار الأوبرا بمناسبة عيد الحب

يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائى داخل دار الأوبرا المصرية يوم 16 من شهر فبراير القادم بمناسبة عيد الحب.

بعد اتهام ابنتها بسرقة مجوهرات دينا الشربيني.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي

عبّرت المساعدة ابتسام فوزي، عن حزنها الشديد لوفاة والدتها التي رحلت عن عالمنا حسرة بعد حبس ابنتها بتهمة سرقة مجوهرات دينا الشربيني، ولكن تم الافراج عنها حيث تنازلت دينا عن المحضر.

هيئة الترفيه تحتفي بطلال مداح بـ"صوت الأرض"

تقيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، حفله تحت أسم "صوت الأرض" لتكريم الموسيقار الراحل طلال مداح يوم 1 فبراير المقبل، وذلك بمشاركة أهم نجوم العرب، وتشهد الحفلة العديد من المفاجئات.

ضربه بالجزمة .. خناقة بين رامز جلال وحمو بيكا | تفاصيل

شارك الفنان رامز جلال جمهوره فيديو من كواليس تصوير أحدث أفلامه أخي فوق الشجرة.

صدمة ومفاجأة.. تفاصيل الحلقات الأخيرة من مسلسل «موضوع عائلي» قبل عرضها

تعرض اليوم الحلقات الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي2، ومن المقرر أن تشهد الحلقتان الحادية عشرة والثانية عشرة عدة مفاجآت حيث سيكتشف الجميع مرض ماجد الكدواني وخضوعه لعملية جراحية، كما من المفترض أن تشهد الحلقات زواج ماجد من نور.