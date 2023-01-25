عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. هيئة الترفيه تحتفي بطلال مداح بـ"صوت الأرض".. خناقة بين رامز جلال وحمو بيكا | تفاصيل

رامز جلال
رامز جلال

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

هاني شاكر يحيى حفلا بدار الأوبرا بمناسبة عيد الحب

يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائى داخل دار الأوبرا المصرية يوم 16 من شهر فبراير القادم بمناسبة عيد الحب.

بعد اتهام ابنتها بسرقة مجوهرات دينا الشربيني.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي

عبّرت المساعدة ابتسام فوزي، عن حزنها الشديد لوفاة والدتها التي رحلت عن عالمنا حسرة بعد حبس ابنتها بتهمة سرقة مجوهرات دينا الشربيني، ولكن تم الافراج عنها حيث تنازلت دينا عن المحضر.

هيئة الترفيه تحتفي بطلال مداح بـ"صوت الأرض"

تقيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ،  حفله تحت أسم "صوت الأرض" لتكريم الموسيقار الراحل طلال مداح يوم 1 فبراير المقبل، وذلك بمشاركة أهم نجوم العرب، وتشهد الحفلة العديد من المفاجئات.

ضربه بالجزمة .. خناقة بين رامز جلال وحمو بيكا | تفاصيل

شارك الفنان رامز جلال جمهوره فيديو من كواليس تصوير أحدث أفلامه أخي فوق الشجرة. 

صدمة ومفاجأة.. تفاصيل الحلقات الأخيرة من مسلسل «موضوع عائلي» قبل عرضها

تعرض اليوم الحلقات الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي2، ومن المقرر أن تشهد الحلقتان الحادية عشرة والثانية عشرة عدة مفاجآت حيث سيكتشف الجميع مرض ماجد الكدواني وخضوعه لعملية جراحية، كما من المفترض أن تشهد الحلقات زواج ماجد من نور. 

طلال مداح سرقة مجوهرات الفنان رامز جلال منة فضالي دار الأوبرا الراحل طلال مداح صوت الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا وهذه أقوال اللاعب

ضربه بالجزمة .. خناقة بين رامز جلال وحمو بيكا | تفاصيل

خلصت الحكاية | صلاح خارج ليفربول في هذا الموعد .. وعرضان سوبر للفرعون

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

تعافوا من الإصابة| شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

هيئة الترفيه تحتفي بطلال مداح بـ"صوت الأرض"

مروّجة لفيلم «أنا لحبيبي».. ياسمين رئيس تنشر صورًا من أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام

بيت في القدس يشارك بمهرجان روتردام السينمائي الدولي

بكيت كثيرا.. بطلة مسلسل الثمن: خسرت أمي بسبب السرطان وعملت المستحيل لتعيش

محمد الليثي يكشف كواليس مسلسل اللعبة 4

رنا سماحة تنتهى من تسجيل أحدث أعمالها الغنائية طوب الأرض

قبل حفلها بالكويت.. أصالة تخضع لجلسة تصوير |شاهد

ياسمين رئيس: سوسن بدر دايمًا واقفالي في قصص حبي كده

ترشيحاتنا

بيان عاجل من مرشد إيران بعد حرق المصحف في السويد

سلوفاكيا تعلن استعدادها لنقل طائرات ودبابات حربية إلى أوكرانيا ولكن بشرط؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 26 يناير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

بعد 6 ريختر اليوم | هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ البحوث الفلكية يجيب

قوانين وضوابط جديدة.. أهمها منع تعامل شركات السياحة مع العملاء بالعملة الأجنبية

مدد .. تاتو الزمالك لـ ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدد .. تاتو الزمالك لـ ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا | شاهد

لو بتعاني من المسالك البولية.. 5 أعشاب تزيح عنك الألم

طبيبة تجميل تكشف اسم الحقن المستخدمة لـ ياسمين عز لتفتيح بشرتها

هذا النادي| ظهور محمد صلاح بالأبيض يفتح باب التكهنات بوجهته المقبلة

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

حقيقة صور منجم وأطنان الذهب والفضة في تونس.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ