بعد اتهام ابنتها بسرقة مجوهرات دينا الشربيني.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي

عبّرت المساعدة ابتسام فوزي، عن حزنها الشديد لوفاة والدتها التي رحلت عن عالمنا حسرة بعد حبس ابنتها بتهمة سرقة مجوهرات دينا الشربيني، ولكن تم الافراج عنها حيث تنازلت دينا عن المحضر.

كتبت ابتسام فوزي، من خلال حسابها على الفيسبوك :"ان لله وان اليه راجعون أمي في ذمة الله .. كسرتي ضهري يا نن عيني حبيبتي اللي مليش غيرها .. عمرنا ما افترقنا بس خلاص مش هشوفك تاني يا كل حياتي

خلاص مبقاش في حياه من بعدك خدتي الفرح والحزن خدتي كل حاجه يا رب الصبر".

يذكر أن تصدرت الفنانة دينا الشربيني تريند محرك البحث الشهير جوجل بعد القبض على المساعدة الخاصة بها بعد أن تركت العمل معها منذ أسابيع قليلة.

وقامت المساعدة التي تدعي ابتسام فوزي بالإستيلاء على مجوهرات دينا الشربيني، ولم تكتشف الشربيني هذا الأمر إلا بمحض الصدفة، وبعد أن عملت هذه المساعدة لدى الفنانة منة فضالي.

وعقب عملها مع منة فضالي اختفت أيضا لتقوم الفنانة بنشر بوست للبحث عنها لتظهر المفاجأة.