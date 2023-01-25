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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادي الجديد : توقيع بروتوكول لاستصلاح الأراضي الصحراوية

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، عن أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى الشركات الاستثمارية لإستصلاح الأراضى الصحراوية بمقر المبنى الإدارى للجامعة، بحضور الدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة، والدكتور حاتم حمدون وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة، إنه تم توقيع البروتوكول مع إحدى الشركات الرائدة في زراعة الجوجوبا في مصر والشرق الأوسط، ومن خلال هذا البروتوكول توفر الشركة عدد من المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراة بجامعة الوادي الحديد وكذلك الأبحاث النوعية للفرق البحثية المتنوعة.

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وأضاف أن الشركة ستوفر الوحدات التجريبية المطلوبة لتطبيق البحوث من الشتلات بصوب الأقلمة أو التجذير، والنباتات المنتجة بالأرض المستديمة ومصدر الرى والتسميد وعينات البذور والزيت المطلوبة لتنفيذ البحوث.

وأشار، إلى أن الشركة ستدعم الأبحاث حتى المناقشة والنشر، ورصد مكافآت مالية وعينية للأبحاث المتميزة ذات الجدوى البيئية والإقتصادية والإجتماعية .

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