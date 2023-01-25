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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ وأعضاء المجلس الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة الأبرار تخليدًا لتضحياتهم، وقراءة الفاتحة على روح مدير عام التموين الراحل المهندس صلاح السيد، تقديراََ لعطاءه خلال مدة خدمته.

وجاءت أهم القرارات ما يلي :
◾رفع درجة الاستعدادات بالمراكز لاستقبال شهر رمضان المبارك والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية واللحوم بمنافذ الوحدات المحلية و فروع المصرية ماركت والتنسيق مع مبادرات الصوب الزراعية البالغ عددها أكثر من ٤٠٠ صوبة حتى الآن؛ لتوفير الخضروات بأسعار مخفضة.

◾تكثيف حملات التوعية بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض الثدي التي انطلقت بمستشفى الداخلة العام وتستمر خلال الأسبوع القادم بمستشفى الخارجة التخصصي. وتفعيل الاستفادة من جهاز الماموجرام التابع للجمعية الشرعية. وإطلاق حملة للكشف عن تعاطي المخدرات بالمدارس المصالح الحكومية.

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◾عرض تقرير إسبوعي عن الموقف التنفيذي لمستشفى الداخلة الجديد، استعدادا للافتتاح و دراسة مقترح استغلال مستشفى الداخلة العام لإقامة مقر للتأمين الصحي ومستشفى حميات.

◾إنشاء مشروع وادي الجوجوبا بمركز باريس لزراعة ١٥ ألف فدان بزراعات الجوجوبا وذلك ضمن خطة المحافظة لإستحداث زراعات تصديرية غير تقليدية توفر العملة الصعبة.

◾تفعيل مبادرة مكافحة سوسة النخيل بالتنسيق بين مديرية الزراعة والمزارعين لإعلان المحافظة خالية من الآفة.

◾تشكيل لجان مرور مفاجئ لمنازل قرى بشائر الخير وسحب المنازل غير المأهولة من المنتفعين غير المقيمين بها.

◾الموافقة على تخصيص مساحة ٢ فدان لإقامة صالة مغطاة للألعاب الرياضية بطريق موط - الهنداو، وكذلك تخصيص أرض لإنشاء مدرسة مجتمعية بقرى العروبة بالداخلة ومركز شباب بحي ٢٥ يناير بالخارجة، بالإضافة إلى تخصيص ١٠ آلاف م٢ لإنشاء صومعة غلال بمركز باريس.

الوادى الجديد التنسيق المخدرات الجوجوبا القيادات التنفيذية المجلس التنفيذى مديرية الزراعة محافظ الوادي الجديد حملات صالة الوحدات المحلية شرطة

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