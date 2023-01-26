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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقط من أعلى عمود إنارة.. دفن عامل بشركة كهرباء جنوب القاهرة

صدى البلد

صرحت نيابة شمال الجيزة بدفن جثة عامل بشركة الكهرباء فارق الحياة عقب سقوطه من أعلى عمود انارة بمدينة منشأة القناطر. 

ولقى عامل بشركة الكهرباء مصرعه، أثناء عمله بتصليح عمود إنارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر يفيد بوفاة عامل.

وتبين من المعاينة، أن العامل المتوفى يعمل في  شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وأنه سقط من أعلى عمود إنارة أثناء عمله بتصليح عطل كهربائي، وأنه يدعى «أسامة. م» 42 سنة عامل بشركة الكهرباء ومقيم أوسيم، ما أدى إلى إصابته بكسر بالجمجمة، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد إلا أنه توفى متأثرا بإصابته، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة.

أمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وبحسب تحريات المباحث وأقوال زملاء المتوفى، أنه كان يقوم بتصليح عطل كهربائي واختل توازنه، وسقط من أعلى عمود الإنارة، وتوفى إثر إصابته.

عمود انارة عامل بشركة كهرباء القاهرة نيابة شمال الجيزة دفن جثة عامل

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