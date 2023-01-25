شاهد.. سقوط صاروخ روسي على سفينة تركية بميناء خيرسون الأوكراني

أفادت وكالة أنباء رويترز بسقوط صاروخ روسي، على سفينة تركية علي ميناء خيرسون الأوكراني، وأوضح مقطع مصور ومصادر ملاحية أن صاروخا أصاب سفينة شحن مملوكة لتركيا في ميناء مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا أمس الثلاثاء.

وقالت شركة آمبري للأمن البحري إن الصاروخ أصاب غرفة قيادة سفينة توزلا مما تسبب في نشوب الحريق.

وأظهرت عدة لقطات مصورة حدوث حريق، مما تسبب في تصاعد ألسنة اللهب وهي تملأ غرفة القيادة بالسفينة.

وكانت السفينة التركية عالقة في الميناء منذ فبراير عام 2022، وكان قد قال مصدر ملاحي “لرويترز” إن هناك 12 سفينة تركية متوقفة في الموانئ الأوكرانية ومنها ميناء خيرسون.

وقال المصدر إن “هجوما وقع مساء يوم الثلاثاء، على الميناء على الأرجح، وإن عبوة ناسفة أصابت السفينة ".