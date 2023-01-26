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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مايسترو فرقة فكرة: أغاني المهرجانات حرب على الهوية الفنية المصرية

صلاح مصطفى
صلاح مصطفى

كشف الدكتور صلاح مصطفى ، مايسترو فرقة فكرة ، أن أغانى المهرجانات متطرفة وليس جيدة وللأسف هناك من يساعد على انتشارها، مشيرا الى أن اغانى المهرجانات تعتبر حرب على الميديا والهوية المصرية والفنية

 

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متدخلش البيوت .. مايسترو فرقة فكرة : أغاني المهرجانات متطرفة

وأضاف مصطفي ، خلال  لقائة مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم  ، أن المطرب عمر كمال يمتلك صوت جميل وخامة طيبة للغاية ولكن يتم توظيف هذا الصوت الجيد بشكل خطأ، مضيفا:"اغانى المهرجانات تعتمد على الكم وليس الكيف ".

 

وتابع :" لدينا مظلة قانونية من خلال وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة واصفا هؤلاء بالمظلة  التى تستطيع حمايتنا وتؤمن بأفكارنا ولا يوجد افضل من وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة تستطيع الحفاظ على التراث الغنائي وحماية من يسيروا على نهجه " مشيرا الى أن اغانى المهرجانات ليست اغانى شعبية ولكنها تعتبر اغانى حرب بينما الراحل محمد رشدى ومحمد العزبي من افضل من غنوا اغانى شعبية بها ارتقاء بالكلمة واللحن .
 

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