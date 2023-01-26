أمر سيئ| جهاد جريشة يكشف تفاصيل مؤتمر كلاتنبرج في إنجلترا

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق أن الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق سيعقد مؤتمراً صحفياً غداً الخميس في إنجلترا للحديث عن تجربته في مصر قبل أن يتقدم باستقالته رسمياً لاتحاد الكرة.

وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" "كلاتنبرج" سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا بانجلترا للحديث عن تجربته في مصر وما تم ذكره في الصحافة العالمية عن رحيل كلاتنبرج أمر سئ ".

وأضاف:" مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق لم يضف أي شيء للتحكيم المصري ورحيله كان أمر ضروري".