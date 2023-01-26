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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

عودة ترامب لفيسبوك وإنستجرام خلال أسابيع..ميتا تمنحه قبلة الحياة لخوض انتخابات 2024

عودة ترامب لـ فيسبوك
عودة ترامب لـ فيسبوك وإنستجرام خلال أسابيع

أعلنت شركة ميتا Meta أنها سترفع الحظر المفروض على حسابات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب خلال الأسابيع المقبلة، مع اتخاذ إجراءات للحد من تكرار الانتهاكات والمخالفات. 

 

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن ميتا ستعيد دونالد ترامب إلى حساباته بـ فيسبوك وإنستجرام خلال الأسابيع القادمة، بعد حظره  لأكثر من عامين نتيجة أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 .  

 

وقالت ميتا ، إن الرئيس السابق ترامب - الذي كان لديه أكثر حساب متابع على فيسبوك عندما تم حظره - سيستعيد "في الأسابيع المقبلة" الوصول إلى حساباته. 

 

وأضافت الشركة أنها "قررت إلغاء الحظر لأنها قررت أن الخطر على السلامة العامة "تراجع بشكل كافٍ" منذ يناير 2021، مؤكدة على أنها ستضع قواعد وإجراءات للحد من تكرار الانتهاكات في المستقبل.

 

وكانت أوقفت ميتا ترامب من منصاتها في 7 يناير 2021 ، بعد يوم من اقتحام مئات الأشخاص لمبنى الكابيتول، قائلين إن منشوراته تنطوي على خطر التحريض على مزيد من العنف، كما تمت إزالة حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية الأخرى ، بما في ذلك يوتيوب و تويتر. 

 

وقال نيك كليج ، رئيس ميتا للشؤون العالمية: "يجب أن يكون الجمهور قادرًا على سماع ما يقوله السياسيون - الجيد والسيئ والقبيح - حتى يتمكنوا من اتخاذ خيارات مستنيرة في صندوق الاقتراع". 

 

وأضاف "لكن هذا لا يعني أنه لا توجد حدود لما يمكن أن يقوله الناس على منصتنا، وعندما يكون هناك خطر واضح لحدوث ضرر في الواقع الفعلي فإننا نتصرف ".

 

من ناحيته، قال ترامب على منصته  Truth Social "إن الحظر من منصات التواصل يجب “ألا يحدث مرة أخرى لرئيس  أو أي شخص آخر  لا يستحق الانتقام”. 

 

وفقا للصحيفة فإنه من غير الواضح ما إذا كان الرئيس السابق ترامب، سيعود بشكل نشط أو حتى بنفس قوته مرة أخرى على فيسبوك وإنستجرام، بعدما أسس المنصة الاجتماعية الخاصة به Truth Social، حيث لم ينشر شيئا على تويتر منذ أن أعادته المنصة في نوفمبر الماضي. 

 

ويتخوف الكثيرون من قرار ميتا بعودة ترامب لـ فيسبوك وإنستجرام، نظرا لأنه سيصدر في وقت يكثف فيه ترامب حملته الانتخابية لخوض السباق الرئاسي 2024 بعد أن أعلن  في نوفمبر الماضي أنه سيترشح لولاية ثانية غير متتالية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. 

 

وفي الوقت نفسه يواصل ترامب النشر على منصته اليمينية  Truth Social ، لعرض خطته الرئاسية للانتخابات القادمة في عام 2024  كخطة محتملة لاستعادة البيت الأبيض مرة أخرى ولحشد الجماهير. 

 

وفي العام الماضي، أعرب أكثر من 6 مستشارين لبايدن - من بينهم اثنان من مسئولي الإدارة، طالبوا بعدم الكشف عن هويتهم -  عن خوفهم من السماح لترامب وغيره من الجمهوريين من العودة لـ تويتر، بعد توارد أنباء حينها عن إعادته للمنصة، وهو الأمر الذي تحقق لاحقا في شهر نوفمبر من نفس العام. 

 

وأكد المسئولون لشبكة "سي إن بي سي" أن أعضاء الدائرة المقربة من بايدن قلقون من أن المعلومات المضللة سترتفع على تويتر تحت قيادة ماسك وقبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي قد تضع بايدن في مواجهة الرئيس السابق ترامب.

 

وفقًا لشخص مطلع على الأمر، فإن الرئيس الأسبق  باراك أوباما هو من بين مجموعة من حلفاء بايدن القلقين بشكل خاص من أن استحواذ ماسك على “تويتر” وعودة ترامب لمنصات التواصل الاجتماعي. 

 

 

 

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