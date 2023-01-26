عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض هائل في أسهم بورصات أوروبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انخفضت الأسهم الأوروبية في ختام تداولات أمس الأربعاء مع تركيز الأسواق ‏على نتائج أعمال الشركات والتي أظهرت بعضها بيانات مخيبة للآمال.‏

وكشفت شركة ‏Microsoft‏ عن نتائج أعمال أفضل من التوقعات بدعم من إيرادات ‏الحوسبة السحابية، في حين سجلت بوينغ أرباحاً أقل من المتوقع في الربع الرابع ‏من عام 2022.‏

وتثير نتائج أعمال الشركات بعض القلق بشأن تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي ‏الأمر الذي دفع بعض عمالقة القطاع التكنولوجي مثل ‏Microsoft‏ وMeta‏ و ‏Twitter‏ وAmazon‏ لإطلاق خطط تسريح للعمالة.‏

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر ‏Stoxx 600‎‏ بنسبة 0.3% أو بنقطة واحدة إلى ‏‏452 نقطة، وتراجع ‏FTE 100‎‏ البريطاني بنسبة ‏‎0.2%‎‏ أو 12 نقطة إلى 7745 ‏نقطة، وانخفض ‏DAX‏ الألماني بنسبة ‏‎0.1%‎‏ أو 11 نقطة إلى 15081 نقطة، فيما ‏تراجع ‏CAC 40‎‏ الفرنسي بنسبة ‏‎0.1%‎‏ أو بنحو 6 نقاط إلى 7044 نقطة.‏

لاجارد تتعهد برفع الفائدة

في وقت سابق، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن التضخم ما يزال مرتفعًا للغاية، متعهدة بعدم تواني صانعي السياسات عن جهودهم لإعادة زيادة الأسعار إلى الهدف.

وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي في جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الخميس الماضي: "التضخم بكل المقاييس، وبغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إليه، مرتفع للغاية.. سنواصل مسارنا حتى يحين الوقت الذي ننتقل فيه إلى منطقة مُقيّدة لفترة كافية حتى نتمكن من إعادة التضخم إلى 2% في الوقت المناسب".

عقوبات بلاستيك.. لماذا تغرق أوروبا في الركود بينما ينتعش الاقتصاد الروسي؟

ألمانيا: نتجه إلى الركود.. ومحاولة بوتين لزعزعة اقتصاد أوروبا ستفشل

ومع تراجع مكاسب الأسعار في منطقة اليورو أخيراً وهبوط تكاليف الغاز الطبيعي، يفكر العديد من صانعي السياسات فيما إذا كانت زيادات أسعار الفائدة بمعدلات أقل قد تكون مناسبة، بعد الزيادة المتوقعة بواقع نصف نقطة في فبراير، وفقاً لأشخاص على دراية بآرائهم.

ولكن مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي جديد في ديسمبر، وصمود الاقتصاد بشكل أفضل مما كان متوقعاً بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، لا يزال العديد من المسؤولين حريصين على المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة لضمان هزيمة أكبر ارتفاع في الأسعار في عصر اليورو.

اليورو البنك المركزي روسيا الأسهم الأوروبية الغاز الطبيعى الوقت المناسب الاقتصاد العالمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا وهذه أقوال اللاعب

أخي فوق الشجرة.. مشهد كوميدي بين رامز جلال وحمو بيكا

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بعد خروج لاعبين للإعارة.. تعرف عليهما

بطلب المدرب الجديد | إقالة كريم حسن شحاتة من نادي البنك الأهلي

رويترز: ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار في يونيو المقبل

موضوعات متعلقة

عقوبات بلاستيك.. لماذا تغرق أوروبا في الركود بينما ينتعش الاقتصاد الروسي؟

ألمانيا: نتجه إلى الركود.. ومحاولة بوتين لزعزعة اقتصاد أوروبا ستفشل

ترشيحاتنا

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس 26 يناير 2023

تعرف على سبب التهام النيران لـ 1000 متر بمعرض عبد الرحيم عمرو بالعجوزة

دعاء الرسول في الصباح.. بـ 12 كلمة استقبل يومك كما أوصى الحبيب

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

دعاء الشفاء العاجل للمريض .. 9 كلمات لا ترد في رجب

زاهي حواس يعلن عن كشف أثري عالمي اليوم من سقارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ساندوتش السجق بالجبنة| أحلى من المحلات

لجين عمران تتألق بفستان ساحر من أحدث ظهور لها | شاهد

بلوجر شهير تثير ضجة بنفس فستان جورجينا |شاهد

سفينة بدون قبطان.. الأولى من نوعها باستخدام الذكاء الاصطناعي في عالم البحار

فيديو

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ