انخفاض هائل في أسهم بورصات أوروبا

انخفضت الأسهم الأوروبية في ختام تداولات أمس الأربعاء مع تركيز الأسواق ‏على نتائج أعمال الشركات والتي أظهرت بعضها بيانات مخيبة للآمال.‏

وكشفت شركة ‏Microsoft‏ عن نتائج أعمال أفضل من التوقعات بدعم من إيرادات ‏الحوسبة السحابية، في حين سجلت بوينغ أرباحاً أقل من المتوقع في الربع الرابع ‏من عام 2022.‏

وتثير نتائج أعمال الشركات بعض القلق بشأن تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي ‏الأمر الذي دفع بعض عمالقة القطاع التكنولوجي مثل ‏Microsoft‏ وMeta‏ و ‏Twitter‏ وAmazon‏ لإطلاق خطط تسريح للعمالة.‏

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر ‏Stoxx 600‎‏ بنسبة 0.3% أو بنقطة واحدة إلى ‏‏452 نقطة، وتراجع ‏FTE 100‎‏ البريطاني بنسبة ‏‎0.2%‎‏ أو 12 نقطة إلى 7745 ‏نقطة، وانخفض ‏DAX‏ الألماني بنسبة ‏‎0.1%‎‏ أو 11 نقطة إلى 15081 نقطة، فيما ‏تراجع ‏CAC 40‎‏ الفرنسي بنسبة ‏‎0.1%‎‏ أو بنحو 6 نقاط إلى 7044 نقطة.‏

لاجارد تتعهد برفع الفائدة

في وقت سابق، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن التضخم ما يزال مرتفعًا للغاية، متعهدة بعدم تواني صانعي السياسات عن جهودهم لإعادة زيادة الأسعار إلى الهدف.

وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي في جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الخميس الماضي: "التضخم بكل المقاييس، وبغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إليه، مرتفع للغاية.. سنواصل مسارنا حتى يحين الوقت الذي ننتقل فيه إلى منطقة مُقيّدة لفترة كافية حتى نتمكن من إعادة التضخم إلى 2% في الوقت المناسب".

ومع تراجع مكاسب الأسعار في منطقة اليورو أخيراً وهبوط تكاليف الغاز الطبيعي، يفكر العديد من صانعي السياسات فيما إذا كانت زيادات أسعار الفائدة بمعدلات أقل قد تكون مناسبة، بعد الزيادة المتوقعة بواقع نصف نقطة في فبراير، وفقاً لأشخاص على دراية بآرائهم.

ولكن مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي جديد في ديسمبر، وصمود الاقتصاد بشكل أفضل مما كان متوقعاً بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، لا يزال العديد من المسؤولين حريصين على المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة لضمان هزيمة أكبر ارتفاع في الأسعار في عصر اليورو.