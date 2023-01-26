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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجمات صاروخية في زابوريجيا وإعلان روسيا السيطرة على بلدة جديدة

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلن موقع زفيزدا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن سيطرة القوات الروسية على بلدة أوبيتنويه الواقعة جنوب مدينة باخموت.

ومن جهه أخري، أعلن الجيش الأوكراني حالة التأهب القصوى في عموم أراضي البلاد تزاما مع شن روسيا لجهوم صاروخي كبير.

كما قالت سلطات زابوروجيا الأوكرانية، إننا نتعرض لهجمة صاروخية روسية جديدة وندعو السكان إلى الحذر.

ويقوم الجيش الروسي بقصف صاروخي على جيتومير الأوكرانية ومناطق أخرى، كما أطلقت روسيا 8 صواريخ على مناطق جنوب أوكرانيا والدفاع المحلية تتصدى لها.

ومن جانبها، قالت سلطات ميكولايف جنوبي أوكرانيا، إن الدفاعات الأوكرانية أسقطت صواريخ روسية جديدة فوق المقاطعة.

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وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، غانا ماليار، عبر تطبيق "تليجرام" إن "المعارك تحتدم" في محيط باخموت التي تحاول القوات الروسية منذ أشهر السيطرة عليها وكذلك أيضاً في محيط فوجليدار، المدينة الواقعة جنوب غربي دونيتسك.

وهذه هي المرة الأولى التي تذكر فيها بلدة فوجليدار الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من خط المواجهة في منطقة دونيتسك، صراحةً ضمن مناطق القتال "المكثف".

زابوروجيا وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية بلدة أوبيتنويه باخموت الجيش الأوكراني روسيا أوكرانيا

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