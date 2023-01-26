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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لرفع الوعي المالي.. تنظيم مسابقات لرواد جناح البورصة بمعرض الكتاب

صدى البلد

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يرافقه عدد من الوزراء، جناح البورصة المصرية خلال افتتاحه فعاليات الدورة رقم 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 26 يناير وحتى 6 فبراير، تحت شعار حمل اسم "مصر - نقرأ- نفكر- نبدع".

كان رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، في استقبال الدكتور مدبولي، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد عبد الرحمن، نائب رئيس الهيئة ولفيف من قيادات الهيئة  والبورصة المصرية.  

واستعرض "الدكاني"، أمام رئيس الوزراء، مستهدفات البورصة من المشاركة في الدورة الجديدة للمعرض، وكذلك أحدث المطبوعات التعليمية التي أصدرتها البورصة المصرية بمناسبة فعاليات معرض الكتاب، وهي سلسلة مصورة لأهم النصائح المالية والاستثمارية التي يجب معرفتها من قبل الأفراد الراغبين في الاستفادة من المنتجات والأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية كوسيلة للاستثمار والادخار.

وأشار إلى أن البورصة المصرية تعرض خلال مشاركاتها في الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عدد من المطبوعات التعليمية التي تناسب الفئات العمرية والاجتماعية المختلفة من جمهور المعرض من الشباب والكبار، وكذلك أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة. 

وأكد أن البورصة تقوم بتنظيم عدد من المسابقات لرواد جناح البورصة خلال أيام المعرض، وذلك بالتعاون مع شركات الوساطة وشركات إدارة الصناديق؛ بهدف تحفيز ورفع الوعي المالي لدى رواد  المعرض بأهم المصطلحات المالية والاستثمارية.

وفي سياق ذي صلة، وعلى هامش فعاليات المعرض، تقوم البورصة المصرية بتنظيم ندوة للجمهور عن أساسيات ومبادئ الاستثمار في الأوراق المالية وأهمية البورصة المصرية كمنصة للاستثمار والادخار للافراد وذلك يوم الاثنين الموافق 30 يناير.

مدبولى البورصة المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي التعليم استثمار رئيس مجلس الوزراء

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