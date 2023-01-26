اليوم.. مدحت صالح يكشف أسرار حياته في «حبر سري»

يحل الفنان مدحت صالح ضيفاً على برنامج “حبر سري” اليوم وغدًا على شاشة “القاهرة والناس”.

ويتحدّث مدحت صالح أثناء الحلقة عن الكثير من الأمور التي تخص حياته الفنية والشخصية وتكشف لأول مرة أمام الجمهور.

طرح المطرب مدحت صالح، أحدث أعماله الغنائية، التي تحمل اسم "نار"، عبر "يوتيوب".

الأغنية من تأليف محمد مصطفى مالك، وألحان محمود أنور .

يذكر أن قناة dmc طرحت أغنية مسلسل "وبينا ميعاد" من غناء الفنان مدحت صالح، والتي شملت برومو المسلسل الذى يشارك فيه الفنان صبرى فواز وشيرين رضا، وأذيع المسلسل على قناة dmc وdmc دراما، بالإضافة لمنصة WATCH IT.

وتدور أحداث مسلسل "وبينا ميعاد" في إطار تشويقى اجتماعى، حيث انتهى مخرج العمل من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل الذى يتضمن عددًا من الخطوط الرئيسية والقضايا المهمة في المجتمع.

وطرحت قناة dmc أغنية مسلسل "وبينا ميعاد" من غناء الفنان مدحت صالح التي شملت برومو المسلسل الذى يشارك فيه الفنان صبرى فواز وشيرين رضا، قبل عرضه بداية الشهر الجاري، على أن يذاع على شاشة قناتي dmc وdmc دراما، بالإضافة لمنصة WATCH IT.

وتدور أحداث مسلسل "وبينا ميعاد" في إطار تشويقى اجتماعى، حيث انتهى مخرج العمل من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل الذى يتضمن عددًا من الخطوط الرئيسية والقضايا المهمة في المجتمع.