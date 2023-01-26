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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 185 عقدا ضمن مبادرة أنظمة الري الحديث في المنوفية

أنظمة الري الحديث
أنظمة الري الحديث

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم تسليم 185 عقد ضمن مبادرة تنفيذ مشروعات  أنظمة الري الحديث والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية وذلك منذ بداية المشروع وحتى الآن بواقع 301 فدان بإجمالي تمويل ما يزيد عن  3 ملايين و 386 ألف جنيه.

وأكد على أهمية تكثيف الحملات التوعوية بين المزارعين ومستثمري القطاع الزراعى  للتعريف بأهمية تلك المبادرة القومية .

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وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم اللازم لتشجيع المزارعين للإقبال على إستخدام تلك الأنظمة المطورة للري ، لافتاً إلى أهمية التحول إلى أنظمة الرى الحديث  والتي تساهم بدورها في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل قطرة مياه وإعطاء المحصول حقه ونصيبه المقرر من المياه.

وناشد المحافظ الراغبين فى الحصول على مزايا مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها و استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض .

جدير بالذكر أنه سبق وتم اتخاذ حزمة من القرارات ومنها ، رفع القيمة التمويلية للمشروع من 10 آلاف  إلى 12 ألف جنية لكل فدان زراعي و تخفيض سعر الفائدة من 7 % الى  5,5 % ، فضلا عن رفع الحد الأقصى  للإقراض لتصل إلى 24 ألف جنيه ، ومد سن المقترض من 55 سنة إلى 60 سنة ، وكذا مد فترة السداد إلى سنتين ونصف .

محافظة المنوفية محافظ المنوفية القطاع الزراعى تشجيع المزارعين إقراض الأسر أنظمة الري الحديث

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