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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة المالية الأمريكية تكشف محاولات تهرب الروس من العقوبات المفروضة

صدى البلد

حذرت مديرية مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، التابعة لوزارة المالية الأمريكية، من أن الروس الخاضعين للعقوبات قد يحاولون الالتفاف عليها عبر الاستثمار في العقارات التجارية.

وأضافت المديرية، في بيان صحفي: "ننشر هذا التحذير لجميع المؤسسات المالية فيما يتعلق بالاستثمارات المحتملة في العقارات التجارية الأمريكية من قبل النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، وكذلك من جانب الأوليغارشيين الروس وعائلاتهم، والكيانات التي يعملون من خلالها".

وأشارت المديرية إلى أن هذا التحذير يأتي مكملا لجهود السلطات الأمريكية، لعزل الروس الخاضعين للعقوبات عن النظام المالي الدولي.
 

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