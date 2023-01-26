"البترول": "فجر الأردنية المصرية" توقع اتفاقًا لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة القُويرة بالأردن

وقع الاتفاق المهندس فؤاد رشاد الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي وحسين الصفدي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، اتفاق تنفيذ تسهيلات توصيل الغاز الطبيعي لمدينة القُويرة الصناعية في العقبة الأردنية.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن الاتفاق يأتي امتداداً لأعمال الشركات البترولية المصرية التي تعمل على تنفيذ مشروعات شبكة الغاز الطبيعي داخل الأردن الشقيق، متمثلة في شركة فجر التي تقوم بدور بارز في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي داخل الأردن خلال السنوات الأخيرة بما أسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.

وأكد الملا حرص مصر المتواصل على تقديم خبراتها الطويلة في مشروعات الغاز الطبيعي للأشقاء في الأردن في إطار التكامل بين البلدين في هذا القطاع الحيوي والذي يعود بالنفع على الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف أن تطوير التكامل والتعاون بين البلدين له أولوية خلال المرحلة المقبلة في ضوء الدور المهم الذي تلعبه شبكة الغاز الطبيعي الممتدة بين مصر والأردن، والتي تعد أساس قوى لتطوير التعاون وتعظيم الاستفادة من مصادر الغاز الطبيعي.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين شركة فجر الأردنية المصرية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن في تنفيذ مثل تلك المشروعات الاستراتيجية لتغذية المدن الصناعية بالغاز الطبيعي.

من جانبه، قال الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إن هذا المشروع يأتي استكمالا لجهود كبيرة لإنجاز توصيل الغاز الطبيعي للصناعات في ظل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار بالأردن، مؤكداً أهمية الغاز الطبيعي في تخفيف تكلفة الإنتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشاد بالدور الذي قامت به شركة فجر الأردنية المصرية والتعاون المثمر بينها وبين شركة تطوير العقبة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأردني.

ويُعد مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية بالغاز مشروعاً اقتصادياً يدعم الصناعة الوطنية الأردنية ويساعد في تخفيض التكلفة التشغيلية للمصانع مقارنة بأنواع الوقود الأخرى ويساعد على خفض الانبعاثات الكربونية بما يحافظ على البيئة ويُمكن تلك الصناعات للدخول في المنافسة العالمية وزيادة صادرتها.

من جهته، قال المهندس فؤاد رشاد الرئيس التنفيذي لشركة فجر المصرية الأردنية إن المشروع يأتي في إطار التعاون القائم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتنمية وتنفيذ مشروعات تغذية القطاع الصناعي بالمملكة الأردنية الهاشمية بالغاز الطبيعي، واصفاً توقيع الاتفاقية اليوم بانه استمرار لتحقيق خطة طموحة لتزويد الصناعات في الأردن بالغاز الطبيعي والذي يعتبر مشروعاً حضارياً وبيئياً.

وأضاف أنه سيتم العمل على ضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع في أسرع وقت للاستفادة من مردوده الاقتصادي والبيئي على القطاع الصناعي ولدعم الاقتصاد الوطني الأردني وتعظيم استخدامات الغاز الطبيعي كوقود بديل واقتصادي وصديق للبيئة داخل الأردن.

وأكد رشاد أن الشركة بدأت بالتعاون مع الجانب الأردني وشركة غاز مصر في إجراء مسح ميداني لعدد من المدن الصناعية والصناعات الكبرى في المملكة لدراسة احتياجاتها من الغاز الطبيعي والبدائل الممكنة لتخفيض التكلفة على المستهلكين الصناعيين عن طريق اختيار أفضل وأقصر المسارات لخطوط التغذية ودراسة التصميمات الهندسية والبدائل التكنولوجية المتاحة.

وجاري حالياً إعداد العديد من الدراسات الفنية والاقتصادية لتغذية بعض المدن الصناعية منها دراسة تنفيذ التسهيلات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينتي سحاب والموقر الصناعيتين، وجاري دراسة مدينة الحسن الصناعية بالإضافة الي المصانع الكبرى للأسمنت والأسمدة، كما تم الانتهاء بالتعاون مع شركة غاز مصر من إعداد دراسات توصيل الغاز الطبيعي للقطاعين المنزلي والتجاري بمدن عمان والعقبة والزرقاء.

