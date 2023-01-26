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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نقيب الأشراف : الدكتور أحمد عمر هاشم رجل سلام ملأ الدنيا بعلمه

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

أكد محمود الشريف، نقيب الأشراف، أن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، كان له دور كبير في عودة الكويت لأبنائها، وأنه سعى دوما لترسيخ السلام ونشر سماحة الإسلام الوسطي. 

الدكتور أحمد عمر هاشم رجل سلام ملأ الدنيا كلها بعلمه

وقال السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، إن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، رجل سلام ملأ الدنيا كلها بعلمه والعالم كله يعرف من هو.


وأضاف نقيب الأشراف خلال كلمته في ندوة "كاتب وكتاب"، لمناقشة كتاب "إمام المحدثين، الخميس، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الدكتور أحمد عمر قاتل وناضل في سبيل إحياء وعودة نقابة الأشراف للعمل مرة أخرى، ولن ينسى أبناء الأشراف في كل مكان له ولسيرته العطرة هذه الوقفة، فهو في قلوبنا جميعا.

وأكد نقيب الأشراف، أن الدكتور أحمد عمر هاشم كان له موقف من غزو العراق للكويت لن ينساه أحد، فضلًا عن دوره الكبير في عودة الكويت إلى أبنائها.

وأشار السيد محمود الشريف، إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم يشغل حاليا منصب رئيس اللجنة العلمية بنقابة الأشراف، موجهًا الشكر للكاتب أيمن السيسي مؤلف كتاب "إمام المحدثين" الذي يسرد السيرة الذاتية للدكتور أحمد عمر هاشم.


ولفت نقيب الأشراف، إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم لم يتأخر دوما عن أي دعوة توجه له لعقد ندوة أو مؤتمر في سبيل نشر سماحة الإسلام الوسطي.

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