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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ20 جنيها فقط.. طريقة عمل كيكة الشيكولاتة

صدى البلد

إذا كنتِ تبحثين عن طرق عمل حلويات بسيطة وغير مكلفة بالمنزل نقدم لكي اليوم كيكة الشكولاته للشيف  سمية.
المقادير

4 بيضات
1 كوب سكر
1 كوب ماء زيت
1 كوب ماء حليب
1.5 كوب طحين
2 ملاعق كبيرة من الكاكاو
2 بيكنج بودر
1 فانيلا.

للصلصة:
1.5 كوب حليب
2.5 ملاعق كبيرة من الكاكاو
1 كوب زيت
نصف كوب شاي سكر
80 غ من الشوكولاتة

ملاحظة قياس كوب الماء 200 مل
كوب الشاي 100 مل

طريقة التحضير:

1_نخفق البيض والسكر حتى يصبح الخليط كريمي.
2-نضيف الزيت السائل والحليب ونخفق مرة أخرى.
3-ثم نخلط جميع المكونات الجافة ونضيفها إلى الخليط ونخلط
4-نخلطها عدة مرات للحصول على فقاعات هواء.
5-نقوم بطهيها بطريقة محكمة لمدة 25 دقيقة .
6-نحضر الصلصة أثناء طهي الكعكة.
7- لنأخذ كل مكونات الصلصة ماعدا الشوكولا في قدر صغير ونخلطها جيداً ، ثم نأخذها إلى الموقد ونعمل على تسخينها لا نغليها ثم نطفىء النار.
8-ثم نضيف الشوكلاتة ونحركها حتى تذوب نتركها تنتظر حتى تبرد الصلصة.
9-عندما نخبز الكيكة ، نتركها حتى تبرد لمدة 5 دقائق ، ثم نقطعها ونصب الصلصة عليها ببطء..

الكاكاو شوكولاتة الشوكولاتة كيكة الشكولاته لشوكولاتة

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