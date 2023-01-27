بـ20 جنيها فقط.. طريقة عمل كيكة الشيكولاتة

إذا كنتِ تبحثين عن طرق عمل حلويات بسيطة وغير مكلفة بالمنزل نقدم لكي اليوم كيكة الشكولاته للشيف سمية.
المقادير
4 بيضات
1 كوب سكر
1 كوب ماء زيت
1 كوب ماء حليب
1.5 كوب طحين
2 ملاعق كبيرة من الكاكاو
2 بيكنج بودر
1 فانيلا.
للصلصة:
1.5 كوب حليب
2.5 ملاعق كبيرة من الكاكاو
1 كوب زيت
نصف كوب شاي سكر
80 غ من الشوكولاتة
ملاحظة قياس كوب الماء 200 مل
كوب الشاي 100 مل
طريقة التحضير:
1_نخفق البيض والسكر حتى يصبح الخليط كريمي.
2-نضيف الزيت السائل والحليب ونخفق مرة أخرى.
3-ثم نخلط جميع المكونات الجافة ونضيفها إلى الخليط ونخلط
4-نخلطها عدة مرات للحصول على فقاعات هواء.
5-نقوم بطهيها بطريقة محكمة لمدة 25 دقيقة .
6-نحضر الصلصة أثناء طهي الكعكة.
7- لنأخذ كل مكونات الصلصة ماعدا الشوكولا في قدر صغير ونخلطها جيداً ، ثم نأخذها إلى الموقد ونعمل على تسخينها لا نغليها ثم نطفىء النار.
8-ثم نضيف الشوكلاتة ونحركها حتى تذوب نتركها تنتظر حتى تبرد الصلصة.
9-عندما نخبز الكيكة ، نتركها حتى تبرد لمدة 5 دقائق ، ثم نقطعها ونصب الصلصة عليها ببطء..