بـ20 جنيها فقط.. طريقة عمل كيكة الشيكولاتة

إذا كنتِ تبحثين عن طرق عمل حلويات بسيطة وغير مكلفة بالمنزل نقدم لكي اليوم كيكة الشكولاته للشيف سمية.

المقادير

4 بيضات

1 كوب سكر

1 كوب ماء زيت

1 كوب ماء حليب

1.5 كوب طحين

2 ملاعق كبيرة من الكاكاو

2 بيكنج بودر

1 فانيلا.

للصلصة:

1.5 كوب حليب

2.5 ملاعق كبيرة من الكاكاو

1 كوب زيت

نصف كوب شاي سكر

80 غ من الشوكولاتة

ملاحظة قياس كوب الماء 200 مل

كوب الشاي 100 مل

طريقة التحضير:

1_نخفق البيض والسكر حتى يصبح الخليط كريمي.

2-نضيف الزيت السائل والحليب ونخفق مرة أخرى.

3-ثم نخلط جميع المكونات الجافة ونضيفها إلى الخليط ونخلط

4-نخلطها عدة مرات للحصول على فقاعات هواء.

5-نقوم بطهيها بطريقة محكمة لمدة 25 دقيقة .

6-نحضر الصلصة أثناء طهي الكعكة.

7- لنأخذ كل مكونات الصلصة ماعدا الشوكولا في قدر صغير ونخلطها جيداً ، ثم نأخذها إلى الموقد ونعمل على تسخينها لا نغليها ثم نطفىء النار.

8-ثم نضيف الشوكلاتة ونحركها حتى تذوب نتركها تنتظر حتى تبرد الصلصة.

9-عندما نخبز الكيكة ، نتركها حتى تبرد لمدة 5 دقائق ، ثم نقطعها ونصب الصلصة عليها ببطء..