كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية يؤكد التزام المملكة بدعم لبنان

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، أن كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المشير مارتن سامبسون أجرى زيارة إلى لبنان لمدة ثلاثة أيام، وأكد المسؤول البريطاني التزام بلاده بدعم لبنان.

وذكرت الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي أن المشير مارتن سامبسون التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والقائد العام للقوات المسلحة اللبنانية جوزاف عون.

وخلال زيارته لمقر اليونيفيل "قوةً الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، أكد سامبسون دعم المملكة المتحدة الكامل لعمل اليونيفيل في جنوب لبنان كما هو منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 1701 .

وقال سامبسون: "إن الزيارة كانت مهمة إلى لبنان حيث تم الاستماع إلى تأثير الأزمة الاقتصادية الحادة على الشعب اللبناني بشكل عام والجيش اللبناني بشكل خاص".

وأعرب عن إعجابه بشجاعة ومرونة الشعب اللبناني والجيش اللبناني في مواجهة الشدائد.

وأضاف كبير مستشاري الدفاع البريطانية أن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بتعزيز تعاوننا الثنائي بين بلدينا ودعم صمود الجيش اللبناني.