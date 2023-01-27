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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت صالح: الوحدة أكثر حاجة بحبها وكل يوم عندنا ترندات غريبة.. فيديو

مدحت صالح
مدحت صالح

أكد المطرب مدحت صالح، أنه من محبي الوحدة وأكثر شيء يحبه الوحدة والانفراد بنفسه، قائلا: "أكثر حاجة بحبها الوحدة وبيسعدني وجودي مع نفسي وأنا عايش في وسط أسرتي وعائلتي وبنتكلم معظم الوقت لكن أنا من المحبين للانفراد بالنفس في وقت من اليوم".

وقال مدحت صالح، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إن وسائل التواصل الاجتماعي عالم افتراضي ويرى أن الترند كل يوم بشكل متغير، مضيفا: "الترند كل يوم في ترند والترند المهم هو اللي يكون في جوهر الحكاية ويستحق ونسقف له إنما أي حاجة كده لا وده كتير بقى كل شويه في ترند".

كل فنان ناجح لا يكون ناجح بمفرده

وأوضح مدحت صالح، أن كل فنان ناجح لا يكون ناجح بمفرده ولابد أن يكون بجانبه فريق محترف، متابعا: "اللي حسه حلو واللي بيبقى ناجح مش بيكون لوحده لازم في فريق محترف حوله، ولو بحضر عمل جديد بحب أكون لوحدي لحد ما احط الاساسيات وبعدين اتعامل".

مدحت صالح حبر سري ترندات أسما إبراهيم الترند

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