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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زادت الضعف.. مفاجأة صادمة عن أسعار السيارات.. فيديو

السيارات
السيارات

تحدث أحمد نوح، صانع محتوي للسيارات، عن وضع سوق السيارات في الفترة الحالية، قائلا: "أسوأ فترة تمر على سوق السيارات في مصر منذ سنوات طويلة".

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وأضاف أحمد نوح، صانع محتوي للسيارات، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "ظروف الاستيراد الحالية وتذبذب العملة أثروا كثيرا على سوق السيارات"، متابعا: "منذ عام 2020 وحتى الآن يتعرض سوق السيارات لصدمات متتالية".

وأشار: "الصدمات التي تعرض لها سوق السيارات بعد أزمة كورونا هي السبب فيما يعاني منه السوق حاليا"، موضحا: "سوق السيارات وصل لمرحلة سيئة جدا، والبيع في السيارات الجديدة شبه متوقف.. وسوق السيارات المستعملة هو الذي يعمل بشكل جيد لأنه الخيار الوحيد أمام المستهلك".

ووجه نصيحة للمواطنين قائلا: "لا تبيع السيارة التي تمتلكها إلا لو كنت مضطر لذلك"، مضيفا: "لو عايز تغير عربيتك غير بعربية مستعملة يكون الفارق فيها قريب".

وأكد أحمد نوح، صانع محتوي للسيارات،: "لا يوجد سعر عادل أو سعر منطقي للسيارات حاليا، لأن السعر لم يكن منطقي قبل زيادة الدولار، وبعد زيادة سعر الصرف أصبح السعر مضاعفا".

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