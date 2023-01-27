زادت الضعف.. مفاجأة صادمة عن أسعار السيارات.. فيديو

تحدث أحمد نوح، صانع محتوي للسيارات، عن وضع سوق السيارات في الفترة الحالية، قائلا: "أسوأ فترة تمر على سوق السيارات في مصر منذ سنوات طويلة".

وأضاف أحمد نوح، صانع محتوي للسيارات، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "ظروف الاستيراد الحالية وتذبذب العملة أثروا كثيرا على سوق السيارات"، متابعا: "منذ عام 2020 وحتى الآن يتعرض سوق السيارات لصدمات متتالية".

وأشار: "الصدمات التي تعرض لها سوق السيارات بعد أزمة كورونا هي السبب فيما يعاني منه السوق حاليا"، موضحا: "سوق السيارات وصل لمرحلة سيئة جدا، والبيع في السيارات الجديدة شبه متوقف.. وسوق السيارات المستعملة هو الذي يعمل بشكل جيد لأنه الخيار الوحيد أمام المستهلك".

ووجه نصيحة للمواطنين قائلا: "لا تبيع السيارة التي تمتلكها إلا لو كنت مضطر لذلك"، مضيفا: "لو عايز تغير عربيتك غير بعربية مستعملة يكون الفارق فيها قريب".

وأكد أحمد نوح، صانع محتوي للسيارات،: "لا يوجد سعر عادل أو سعر منطقي للسيارات حاليا، لأن السعر لم يكن منطقي قبل زيادة الدولار، وبعد زيادة سعر الصرف أصبح السعر مضاعفا".