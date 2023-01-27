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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال Google Pixel 7 Pro في الإمارات

Google Pixel 7 Pro
Google Pixel 7 Pro

تقدم شركة جوجل جوالها الذكي Google Pixel 7 Pro بإمكانيات وترقيات عن النسخة السابقة عليه جوجل بيكسل 6 ومن أهم التعديلات الجديدة زيادة في جودة الكاميرات وإمكانياتها تثير إعجاب محبي ومحترفي التصوير على التبديل من جوجل بيكسل 6 إلى 7، علاوة على ذلك مستشعر بصمات الأصابع يأتي بشكل محسن ويعمل بسرعة والقياسات الحيوية تعمل بشكل أفضل.

يتوفر جوال جوجل بيكسل 7 برو بسعر  2,698 درهم في الإمارات لنسخة سعة التخزين 128GB روم، ومن مميزاته أيضا أنه داعم لشبكات الجيل الخامس 5G الجديدة مع بطارية تدوم 24 ساعة كاملة دون الحاجة إلى إعادة شحن.

Google Pixel 7 Pro

مواصفات جوال Google Pixel 7 Pro

يأتي الجوال مع شاشة قياس 6.7 بوصة LTPO AMOLED تقدم جودة HDR10+ مع دقة وضوح 1440x3120 بيكسل و كثافة بيكسلات 512 بيكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع قياسية 1000 شمعة لكل متر مربع وأقصى درجة سطوع 1500 شمعة مع نسبة شاشة إلى الهيكل 88.7% وخاصية عرض الإشعارات بشكل مستمر Always-on display مع زجاج طبقة حماية مقسى من Corning Gorilla Glass Victus

 يتم تشغيل جوال جوجل بيكسل 7 برو من خلال معالج Google Tensor G2 بدقة تصنيع 5 نانو ثماني النواة، اثنين Cortex-X1 بتردد ميقاتي 2.85 جيجاهرتز، واثنين Cortex-A78 بتردد 2.35 جيجاهرتز، و 4 نوى Cortex-A55 بتردد 1.80 جيجاهرتز، مع معالج رسوميات جرافيك Mali-G710 MP7، مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام وسعة تخزين أساسية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت روم، ولا يدعم ذاكرة خارجية.

Google Pixel 7 Pro

يأتي الجوال بوزن إجمالي 212 جم مع سمك 8.9 مم وعرض 76.6 مم وطول 162.9 مم، مع إطار من الألومنيوم، كما أنه حاصل على شهادة تصنيف IP68 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار، يعمل بنظام أندرويد 13 ويحزم بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 23 وات وتحتاج إلى 60 دقيقة للوصول من 0 إلى 100% نسبة شحن، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 23 وات.

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بالنسبة لإعداد الكاميرات، يأتي جوال بيكسل 7 برو بثلاث كاميرات في اللوحة الخلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/1.9 تدعم تقنيات PDAF و التثبيت البصري OIS، بينما الثانية بفتحة عدسة تيليفوتو تدعم الزووم 5x وبدقة 48 ميجابيكسل وهي أيضا مع تقنيات PDAF, OIS، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة فائقة الاتساع f/2.2 مع تقنية Auto-HDR والتصوير البانوراما وفلاش ليد مزدوج، بينما الكاميرا السيلفي الأمامية بدقة 10.8 ميجابيكسل وقتحة عدسة فائقة الاتساع f/2.2 تدعم تقنية Auto-HDR والتصوير البانوراما مع جودة 4K للفيديو.

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