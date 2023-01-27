سعر جوال OPPO A77s في السعودية

تطرح شركة أوبو جوالها من الفئة الاقتصادية OPPO A77s المنتمي لسلسلة جوالات A وشبيه إلى حد كبير بجوال OPPO A76 ولكن مع بعض التحسينات سواء من ناحية لغة التصميم والأداء مع لون أزرق جديد و لوحة نظيفة غير قابلة لترك بصمات الأصابع عليها مع جزيرة مستطيلة للكاميرات نحيفة جدا وأنيقة.

يتوفر جوال اوبو A77s ثنائي الشريحة بذاكرة وصول عشوائي 8+5 جيجا وسعة تخزين 128 جيجا بسعر 239 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.

مواصفات جوال Oppo A77s

يأتي جوال اوبو A77s مع شاشة IPS LCD حجم 6.5 بوصة وبمعدل تحديث 90 هرتز، مع درجة سطوع 480 شمعة وأقصى درجة سطوع 600 شمعة لكل متر مربع، ودقة 720x1612 بيكسل مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل و نسبة شاشة إلى الهيكل 84.2% كما أنه حائز على تصنيف IP54 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار.

Oppo A77s

يتم تشغيل جوال اوبو بواسطة معالج كوالكوم SM6225 Snapdragon 680 4G بدقة تصنيع 6 نانو وهو ثماني النواة، 4 نوى Kryo 265 Gold مع تردد 2.4 جيجاهرتز، و 4 نوى Kryo 265 Silver بتردد 1.9 جيجاهرتز، مع شريحة رسوميات جرافيك Adreno 610 مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام و 128 من سعة التخزين الأساسية نوع UFS 2.2 ويدعم منفذ microSDXC لزيادة مساحة التخزين والاحتفاظ بكل ملفاتك دون حاجة للإلغاء.

Oppo A77s

يحزم الجوال بطارية مدمجة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة بقوة 33 وات وتصل لشحن 100% خلال 69 دقيقة، ويأتي بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة مستخدم ColorOS 12.1 أما بالنسبة للوزن الإجمالي فيبلغ 187 جم مع سمك 8 مم وعرض 75 مم و طول 163.8 مم.

يدعم الجهاز اتصال الواي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE, aptX HD وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم الملاحة الأخرى مثل GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.

بالنسبة لإعداد الكاميرات، نجد في الجهة الخلفية من الجوال مستشعرات ثنائية، الرئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/1.8 مع تقنية PDAF أما الثاني فهو عدسة عمق f/2.4 بدقة 2 ميجابيكسل وداعم لتقنيات HDR, panorama مع وجود فلاش ليد، بالنسبة للكاميرا الأمامية السيلفي فهي بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.0 وتدعم تصوير بانوراما وفيديو بجودة 1080 ميجابيكسل.