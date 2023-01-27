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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حفيد شكوكو يكتشف نفسه ببرنامج الدوم

صدى البلد

عبر متسابق "الدوم" شريف محمود شكوكو، ابن محافظة القاهرة، عن سعادته بالمسيرة الفنية الخاصة بجده الفنان الراحل محمود شكوكو.
وأشار المطرب الشاب إلي أن  يحب صوت المطرب المصري تامر حسني بصورة كبيرة.

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

محمود شكوكو المحافظات الفنان الراحل لجنة التحكيم اختبارات

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