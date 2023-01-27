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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من أيام "بنات سوبر مان".. شيري عادل تكشف تفاصيل علاقتها بطارق صبري

مشهد من بنات سوبر
مشهد من بنات سوبر مان

كشفت الفنانة شيري عادل كواليس ارتباطها وعقد قرانها على الفنان طارق صبري، في مفاجأة للوسط الفني وجمهورها منذ حوالي شهرين. 

وقالت شيري عادل في تصريحات خاصة لبرنامج ذا إنسايدر، إن علاقتها بالفنان طارق صبري بدأت منذ حوالي 6 سنوات، بعد مشاركتها في بطولة مسلسل “بنات سوبر مان”، وأصبحا أصدقاء مقربين، ثم وقعت شرارة الحب.

ورفضت شيري عادل الإفصاح عن تاريخ وقوعها في حب الفنان طارق صبري، ولكن علاقتهما كانت صداقة وتحولت إلى حب وزواج تدريجيا. 

مسلسل "بنات سوبر مان" شارك في بطولته شيرين عادل ويسرا اللوزي وريهام حجاج وانتصار، وبيومي فؤاد، ومن تأليف ورشة كتابة  وإخراج حسام علي.
 

مسلسل جروب الدفعة 

تعاقدت بسنت حاتم على المشاركة في مسلسل جروب الدفعة، بطولة شيري عادل، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات لـ هاني سرحان.
وتجسد بسنت حاتم شخصية شقيقة ولاء الشريف خلال أحداث العمل، وعبَّرت- في بيان صحفي- عن سعادتها بالتعاون في المسلسل مع جميع أبطاله، متمنية أن تنال شخصيتها إعجاب الجمهور.


مسلسل جروب الدفعة، تأليف ورشة مصنع الحكايات، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، ومن إخراج محمد عبدالسلام.


ويشارك في مسلسل جروب الدفعة، الذي يتكون من 15 حلقة، ويناقش بعض قضايا الشباب وأحلامهم، خصوصا في مرحلة ما بعد التخرج، وهو من بطولة شيري عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داوود، فضلا عن عدد من الممثلين الشباب.

طارق صبري حاتم على يسرا اللوزي الفنان طارق صبري شيرى عادل

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