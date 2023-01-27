جذب الاستثمارات لمصر .. ضياء رشوان يتحدث عن مكاسب زيارة الرئيس السيسي للهند|فيديو

أكد الإعلامي ضياء رشوان، أن زيارة الرئيس السيسي للهند، كضيف شرف في إحتفال الهند بيوم الجمهورية، هي الزيارة الثانية له للهند، وضم الوفد المصري رفيع المستوى العديد من الوزراء وكبار المسئولين، وقد أجرى الرئيس عدد من الاجتماعات المهمة، أهمها كان مع رئيس الوزراء الهندي، وكانت هذه المحادثات تامة، وموسعة وأجرى فيها تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية، والإقليمية.



وأوضح ضياء رشوان، خلال برنامجه "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "إي تي سي" أن الزيارة شهدت العديد من الإجتماعات مع بعض رجال الأعمال، مشيرا إلى أن الهند دولة كبيرة ومتقدمة، في العديد من المجالات، وقد صدر بيان مشترك يتضمن التأكيد على الارتقاء بعلاقة الدولتين، على مستوى "الشراكة الاستراتيجية" في المجالات السياسية، والطاقة، والاقتصاد، والأمن.



وقال ضياء رشوان، أن الزعيمان رحبوا بتوسيع الإستثمارات الهندية في مصر، التي تزيد الآن عن 3 مليار و150 مليون دولار، وتم الأتفاق على تشجيع الشركات في الدولتين لاستكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة في الدولة الأخرى، ورحبت مصر بتدفق المزيد من الاستثمارات الهندية، ووعدت على لسان الرئيس السيسي، بتقديم التسهيلات لهم وفقا للوائح المعمول بها، وفي هذا السياق فأن الجانب المصري يدرس إمكانية تخصيص مساحة أرض خاصة بالصناعات الهندية، في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، على أن يقوم الجانب الهندي بإعداد الخطة لتفعيل هذا.