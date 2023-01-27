نسكافيه وشاي مقلد .. "التموين" تكشف عن ضبط أكبر قضايا احتكار للسلع الغذائية.. فيديو

أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه تم ضبط مخزن سلع بدمنهور محتكر للسلع الغذائية والإستراتيجية، وضبط كميات كبيرة من الزيوت و السمن، و تم ضبطية أكثر من قضية أحتكار للسلع من ذى قبل، و ليست هذة الضبطية الأولى لقضايا الاحتكار، وتم نقل هذة السلع الغذائية على الفور فى مركبات لتوزيعها بالشركة العامة لتجارة الجملة، و بيعها بالسوق المصرى بأسعار مناسبة للمستهلكين.

ووجه عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال حواره ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية سى بى سى تقديم الإعلامى جابر القرموطي، الشكر لمباحث التموين و مجهوداتها لقيامها بضبط قضايا كبيرة لاحتكار السلع بدمياط، مضيفا أن كل محافظة عليها رقابة شديدة على السلع و التجار، و سرعة التحرك لضبط المحتكرين.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدولة والقيادة السياسية حريصة على إقامة معارض للسلع، قبل شهر رمضان، لتوفير السلع و الإتاحة للمواطن، و تخفيف العبئ على المواطنين، مسترسلا أن عدد المعارض وصل إلى 200 معرض، أقامتهم وزارة التموين انضماما مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية.

متخزنش بضاعة

وجه عبدالمنعم خليل نصيحة للمواطنين، قائلا: "ماتخزنش بضاعة، و السلع موجودة ومتاحة في أي وقت، تقدر تنزل تشترى إللي انت عايزه فى أى وقت و بأى كمية"، مضيفا أنه يوحد مفتش تموين، و مفتش من الوحدة المحلية، و مفتش من الغرف التجارية.

و لفت رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى أرقام الشكاوى للتبليغ عن اى شكوى من قبل المواطن، ذاكرا أن المواطنين شركاء معنا، ولهم دورا كبيرا معنا ف الإبلاغ عن أى شكوى أو مخالفة، عن طريق الخط الساخن لموجهه احتكار السلع و هى ١٩٥٨٨ أو ١٦٥٢٨.



ضبط نسكافيه وشاي مقلد "تحت بير السلم"

ونوه عبد المنعم خليل إلى أنه، تم أيضا ضبط كميات كبيرة جدا من النسكافية و بعض انواع من الشاى و البيكنج بودر، و لكن بالعمليات الاستباقية تم ضبط هذة الكميات المضروبة قبل طرحها فى السوق المصرى.