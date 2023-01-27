اتحاد الكرة يعلن توثيق عقود المدربين قبل بداية الدور الثاني

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد اشترط توثيق العقود بين المدربين والأندية لحفظ حقوق الطرفين في الشروط الجزائية، ولكن الأندية والمدربين لم يستجيبوا للتوثيق، مشيرًا إلى أنهم يرفضوا دفع 20% من قيمة العقد.

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اتحاد الكرة خاطب الأندية من أجل توثيق العقود بين المدربين والأندية، وتمت مخاطبة الأندية بأنه لن يتم تواجد أي مدرب في عمله مع أي فريق خلال الدور الثاني إلا حال توثيق العقود".

وأضاف: "اتحاد الكرة يحصل على 3% فقط، و17% قيمة مضافة تذهب للدولة، كنا نريد حفظ الحقوق، وأرسلنا خطابات للأندية بضرورة توثيق العقود مع بداية الدور الثاني".

وواصل: "نسعى لاصلاح الأخطاء في جميع الأندية وأي مدرب لن يتواجد على الدكة في الدور الثاني إلا مع توثيق عقده سواء في الدوري الممتاز أو الدرجة الثانية".