غزل المحلة: سنشكو البنك الأهلي للرابطة واتحاد الكرة

أكد صابر عيد ، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة ، أن ما حدث من جانب نادي البنك الأهلي من خلال رحيل الثنائي أحمد فتحي المدرب المساعد وأيضاً محلل الأداء نيكولاس وظهورهما في تدريبات البنك الأهلي بشكل مفاجئ.



وأشار عيد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن المحلة سيشكو إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة بسبب هذا التصرف غير المبرر.



وأوضح أن رحيل بابافاسيليو عن تدريب البنك الأهلي تم بالتنسيق مع الإدارة ودفع الشرط الجزائي المقرر في عقده مع النادي.



وأضاف:" سنخوض المباراة القادمة ضد البنك الأهلي وتواصلنا مع إدارة البنك لحل الأزمة ودياً بعد هذا التصرف ولكن لم يتم الرد على اتصالاتنا".