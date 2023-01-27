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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن فول معصفر بالبيض| بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل طاجن فول
طريقة عمل طاجن فول معصفر بالبيض

طاجن فول معصفر بالبيض من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الفطار.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن فول معصفر بالبيض في البيت…

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مقادير طاجن فول معصفر بالبيض


فول مهروس نصف هرس
٦بيض
بصلة حمراء مفرومة
١فلفل رومي مفروم
١فلفل أحمر حار مفروم
نصف كوب كزبرة مفرومة
٢ملعقة صغيرة ثوم مفروم
نصف كوب ليمون معصفر
سمنة
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير طاجن فول معصفر بالبيض


يشوح البصل في السمنة مع الفلفل والكزبرة ويضاف الثوم ويشوح سريعاً ومن ثم يضاف الليمون المعصفر ويضاف الفول وكل التوابل ويخفف الفول بالقليل من الماء في حالة الحاجة ويترك الخليط ليغلي ومن ثم ينقل لطاجن أو طبق فرن ويكسر البيض على وجه الفول ويرش بالملح والفلفل الأسود ويطهى الطبق في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى ينضج البيض

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