كواليس جلسته مع نبيه.. الموقف النهائي من مشاركة فتوح مع الزمالك أمام فيوتشر

كشف أحمد شوبير، حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن جلسة عقدها أسامة نبيه، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق، من أجل التأكيد على عودته من جديد لتشكيلة الفريق.

وأوضح «شوبير» في حديث عبر برنامجه «ملعب أون تايم» على قناة «أون تايم سبورتس 1» أنه تم عقد جلسة مع فتوح والتأكيد على أهمية دوره مع الفريق وأنه أحد أبناء النادي مع التأكيد على عدم وجود اعتذارات من جانب فتوح.

وأضاف نجم الأهلي السابق قائلًا: «فتوح يحب أسامة نبيه، ورضخ لحديثه واستجاب له، وهي بالنسبة له أزمة وعدت، وفي الغالب سيكون متواجد في المباراة القادمة للزمالك أمام فيوتشر، ونفس الأمر بالنسبة لعبد الله جمعة».

وكان عبد الله جمعة وأحمد فتوح قد تم استبعادهم من المباريات الماضية عقب خروجهم من تشكيل الفريق أمام الداخلية في الدوري، وتأكيدات مرتضى منصور رئيس النادي أنها لأنهم تناولوا منشطات مما سبب في أزمة وحالة غضب.