هدوء غير طبيعي في غزة بعد الغارات الإسرئيلية اليوم ..للتفاصيل

عاد الهدوء الغير مطمئن إلى قطاع غزة، بعد عدة غارات من قبل جيش الاحتلال وإطلاق صواريخ من القطاع باتجاه مستوطنات حدودية فجراليوم الجمعة، ونشر الجيش الأحتلال الإسرائيلي فيديو يوثق تلك الغارات التي نفذتها طائراته، لنفق تحت الأرض في غزة تم استهدافه، وفق بيان جيش الأحتلال الإسرائيلي.

وكانت مصادر أمنية في حماس ذكرت أن إسرائيل نفذت 15 غارة على القطاع، بينما أعلنت كتئاب القسام أنها تصدت للمقاتلات الإسرائيلية بصواريخ أرض جو وبمضاداتها الأرضية.

وأفاد مراسل العربية بأن صفارات الإنذار دوت في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة فيما اعترضت القبة الحديدية صاروخين أطلقا من قطاع غزة وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي، شن فجر اليوم الجمعة، غارات على وسط قطاع غزة حيث أفادت مصادر أمنية في حركة حماس أن 15 غارة إسرائيلية استهدفت بعض المواقع بالقطاع.

وأعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس التصدي للمقاتلات الإسرائيلية بصواريخ أرض - جو ومضادات أرضية في سماء غزة.

فيما نقل مراسل العربية عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه استهدف نفقا تحت الأرض بقطاع غزة.

جاء ذلك بعد إطلاق مسلحين فلسطينيين 8 صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل اعترضت أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية ثلاثة منهم وفق ما ذكرت مصادر فلسطينية.

كما دوت صافرات الإنذار في وقت لاحق في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، كدليل على إطلاق صواريخ من قطاع غزة.



ودعت واشنطن للتهدئة بين الطرفين ، وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن "واشنطن حثت على خفض التصعيد بعد مقتل مسلحين فلسطينيين ومدني واحد على الأقل خلال عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وأضاف: "نشدد على الحاجة الملحة لخفض التصعيد من كافة الأطراف ونحاول حلها دون خسارة المزيد من أرواح المدنيين والتعاون من أجل تحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق التصدي لصاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل.

وتسببت الصواريخ في انطلاق صافرات الإنذار بالمناطق الإسرائيلية القريبة من حدود غزة.

وجاء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة أمس يوم الخميس ونتج عن سقوط أكبر عدد من القتلى خلال يوم واحد منذ أعوام.

وبث التلفزيون الإسرائيلي، مقطعا مصورا لصواريخ اعتراضية إسرائيلية فوق مدينة عسقلان، شمالي غزة.

وكان التوتر قد تصاعد بين الجانبين بعد أن قتلت القوات الخاصة الإسرائيلية 9 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة جنين.

