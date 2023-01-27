كان هيتم 65 عاما.. فيدرا تحيي ذكرى ميلاد الراحل هشام سليم

حرصت الفنانة فيدرا على احياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل هشام سليم ، وذلك من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.



وكتبت فيدرا على صفحتها الشخصية :النهارده هشام كان حيتم ٦٥ سنة، كنا نتمنى يكون معانا بس الحقيقه انه في مكان أحسن و أجمل، ربنا يسعدك يا هشام في عالمك التاني، أكيد انت عارف انت واحشنا اد ايه.



وقامت فيدرا بنشر مجموعة من الصور الخاصة التى جمعتها بهشام سليم حيث أنها كانت من أصدقائه المقربين والفنانة الوحيدة التى كانت على علم بحالته الصحية منذ بدايتها وحتى وفاته.





هشام سليم

يوافق اليوم ذكرى أول عيد ميلاد للفنان الراحل هشام سليم، بعد وفاته في سبتمبر الماضي، بعد معاناة مع مرض السرطان، الذي قرر إخفائه عن الجميع، وتلقي العلاج في السر وبعيدا عن الأضواء. ظل هشام سليم يعمل في مجال الفن والتمثيل حتى اللحظات الأخيرة في حياته، وكان يتلق جلسات العلاج الكيماوي ما بين أوقات التصوير حتى لا يتوقف عن عمله ويشعر أحد بآلامه.

هشام سليم تنبأ بوفاته

الغريب في قصة وفاة الفنان الراحل هشام سليم هو أنه تنبأ بموعد وتوقيت وفاته وفق ما كشفته الفنانة نهال عنبر التي قالت في مداخلة تلفزيونية عبر قناة النهار أنها كانت على علم بوفاته منذ أمس الأربعاء، وتم تحضير كل شيء من أجل أن يكونو جاهزين. وقالت نهال عنبر أن أسرتها وخاصة اخوه ابلغوها أن الفنان الراحل أبلغهم أنه سيموت في هذا التوقيت، حيث قال: “ أنا همشي 22” وهو بالفعل يوم الوفاة، وقال لهم “ Ten .. Ten” وبالفعل توفى في التوقيت الساعة 10 إلا 10 دقائق، بحسب ما قالت نهال عنبر.