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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الجمعة 27-1-2023

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 27 يناير 2023 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى خلال تعاملات  اليوم الجمعة فى البنوك كالتالى :

وسجل سعر الريال السعودى  مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم  فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي  نحو 7.96جنيه للشراء و 7.97جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 7.95جنيه للشراء و 7.98جنيه للبيع.

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أسعار العملات العربية فى مصر اليوم الجمعة 27-1-2023

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الدولار يسجل 29.84 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 27-1-2023

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  المصرف العربي الدولي نحو 7.95جنيه للشراء و 7.97جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (HSBC،الأهلى المتحد،المشرق ) نحو 7.95جنيه للشراء و 7.98جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  الاستثمار العربي نحو 7.94جنيه للشراء و 7.98جنيه للبيع.


بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الإسكندرية نحو 7.93جنيه للشراء و 7.98جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك(قناة السويس، فيصل الإسلامي) نحو 7.92جنيه للشراء و 7.98جنيه  للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 7.92جنيه للشراء و 7.97جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك(مصر، الأهلى) نحو 7.91جنيه للشراء و 7.95جنيه  للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 7.91جنيه للشراء و 7.98جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  الإمارات دبي الوطني نحو 7.91جنيه للشراء و 7.99جنيه للبيع.

 


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك كريدى اجريكول نحو 7.89جنيه للشراء و 7.98جنيه للبيع


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 7.87جنيه للشراء و 7.98جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك بلوم نحو 7.85جنيه للشراء و 7.97جنيه للبيع


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك التنمية الصناعية نحو 7.85جنيه للشراء و 7.95جنيه للبيع.
 

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري نحو 7.76جنيه للشراء و 7.98جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني نحو 7.75جنيه للشراء و 7.97جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.71جنيه للشراء و 7.99جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.69جنيه للشراء و 7.98جنيه للبيع.


افضل سعر لشراء الريال السعودي

وسجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الجمعة بنحو 7.94جنيه.

الريال السعودى الجنيه المصري البنك المركزي اسعار الريال السعودي اليوم الجمعة

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