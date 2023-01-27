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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب العقوبات المفروضة عليها.. المجر تقف في صف روسيا

المجر تقف في صف روسيا
المجر تقف في صف روسيا

قال رئيس الوزراء المجر فيكتور أوربان اليوم الجمعة، إن بلاده لن تسمح بفرض عقوبات أوروبية على الصناعة النووية الروسية.

 

جاء ذلك وفق ما صرح به رئيس الوزراء لمحطة الراديو المجرية "كو ساوث" حيث تابع أن "المجر لن تسمح بفرض عقوبات تزيد من التضخم المجري، حيث أن أهم شيء لدينا هو سعر الطاقة، ولن نسمح لخطة تمديد العقوبات لتشمل الطاقة النووية".

 

وتمتلك المجر محطة واحدة للطاقة النووية "باكش"، وقد بنيت وفقا للتصميم السوفيتي، وبها 4 مفاعلات من طراز VVER-440 بقدرة 2000 ميجا وات. 

 

وبحسب مصادر مختلفة، فإن هذه المحطة تولد أكثر من نصف الكهرباء في الدولة.

 

وقبل 9 سنوات، وقعت المجر اتفاقية مع روسيا لبناء وحدتين جديدتين في "باكش" ضمن مشروع VVER-1200، حيث أفيد أن روسيا ستمنح المجر قرضا حكوميا يصل إلى 10 مليارات يورو لهذا المشروع، وستكون التكلفة الإجمالية للمشروع 12.5 مليار يورو، ومن المتوقع أن يبدأ العمل على المشروع في خريف عام 2023، وقد تم بالفعل منح رخصة البناء لهذا الغرض.

 

وصرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في وقت سابق بأنه من المستحيل ضمان إمدادات الطاقة في البلاد دون محطة الطاقة النووية في البلاد، لهذا لن تدعم بودابست أي عقوبات تحد من التعاون مع روسيا في هذا المجال.
 

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