مصرع طالب وإصابة اثنين في انقلاب تروسيكل بسوهاج

لقي تلميذ في نهاية العقد الأول من العُمر، مصرعه بينما أصيب طالبين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب دراجة نارية "تروسيكل"، كانوا يستقلونها على الطريق الزراعي بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده انقلاب دراجة بخارية ووجود مُتوفي ومصابين، بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية "تروسيكل"، قيادة المدعو (جمال م م- 20 عامًا- طالب بكلية الآداب- ويقيم بذات الناحية)، اختل مقود الدراجة بين يديه؛ ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث مصرع (طه ح م ع- 7 سنوات- تلميذ، وإصابة كل من قائد التروسيكل- بكدمات في الظهر والفقرات، والمدعو عبد الرحمن م- 14 عامًا- طالب- مُصاب باشتباه كسر في العضد الأيسر)، من مستقلي التروسيكل، الجميع يقيمون بذات الناحية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نتيجة كسور متفرقة بالجسم أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.