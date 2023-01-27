موقف أحبه.. استقبال تركي آل الشيخ لـ جورج و سوف| شاهد

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " تركي آل الشيخ يستقبل جورج و سوف بأول زيارة له للسعودية بعد وفاة نجله وديع".

وقال جورج وسوف لـ ترك آل الشيخ “ حبيبي الغالي.. وأعرب عن سعادته بالمقابلة”.

وأصر ترك بأن يظل بجوار جورج، من أجل أن يتسند عليه، بدلا من أن يتسند جورج على أحد من أسرته.

وفى وقت سابق علقت الصحفية اللبنانية هنادي عيسي، على ما يثار بشأن اعتزال الفنان الكبير جورج وسوف الطرب عقب وفاة نجله، وبعد 50 سنة بالغناء، وقالت إن الفنان الكبير مازال يتلقى العزاء فى وفاة نجله حتى اليوم بمنزله.

وأضافت هنادي عيسي، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن منزل جورج وسوف، لم يخلو حتى اليوم من المعزين، من جميع الدول العربية.

ولفتت إلى أن جورج وسوف، متأثر بوفاة نجله، ولكن الشائعات كثيرة تلاحق جورج وسوف، من أول يوم من وفاة نجله.

بعد الأربعين



وأشارت إلى أن الفنان جورج وسوف، فى 40 يوم حداد، وأن الفنان فى حالة صعبة، وعلينا الوقوف بجواره بدلا من نشر الشائعات الكثيرة عليه، ففى حالة اتخاذ أى قرار سيكون بعد الأربعين.

وأوضحت أن :" مستحيل اعتزال جورج وسوف، وأنه فى حالة هذا القرار سيكون هناك رفض من ملايين المحبين للفنان، وأنه بشغل جورج وسوف، فهو فاتح 60 منزلا".