أوكرانيا تتلقى 60 دبابة قتالية من بولندا

أعلن أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي عن تسلم أوكرانيا 60 دبابة قتالية بولندية من طراز PT-91 إلى جانب دبابات "ليوبارد-2" الألمانية المعلن عنها.

وكان نائب وزير الدفاع الوطني البولندي فويتسيخ سكوركيفيتش قد أعرب عن استعداد بلاده لنقل 14 دبابة "ليوبارد" إلى أوكرانيا في غضون أسابيع قليلة.

وكتب يرماك بقناته على تطبيق "تيليجرام": "سترسل بولندا 60 دبابة من طراز PT-91 إلى أوكرانيا إلى جانب 14 دبابة (ليوبارد-2) المعلن عنها سابقا".

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت يوم أمس عن إرسالها 14 دبابة "ليوبارد-2" من مخزون القوات المسلحة الألمانية، وعن إصدارها تصاريح لتصدير تلك الدبابات من دول ثالثة، فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الأربعاء أيضا عن عزمها نقل 31 دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" إلى كييف، ثم أعلنت وزارتا الدفاع في النرويج وسلوفاكيا عن نيتهما نقل دبابات إلى أوكرانيا، وكذلك أعلنت سلطات كل من بريطانيا وفرنسا وبولندا بتزويد كييف بالدبابات.

من جانبه، وصف السفير الروسي في ألمانيا سيرجي نيتشايف قرار برلين إرسال دبابات إلى سلطات كييف بأنه "خطير للغاية"، وبأنه "ينقل الصراع إلى مستوى جديد من المواجهة"، وقال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف في وقت سابق إن القوات الروسية ستدمر دبابات "أبرامز" الأمريكية وكافة المعدات الأخرى التي سيوفرها حلف "الناتو" لأوكرانيا.