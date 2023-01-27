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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم تطرح كليب أغنية بدي حدا حبو.. فيديو

نانسي عجرم
نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم، فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل أسم "بدي حدا حبو"، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

 

تقول كلمات الاغنية: “بدي حدا حبو عن جد زهقت .. بدي حدا بقلبو حس حالي خلقت بدي حدا بقربو ما حس بالوقت .. ينسيني الوقت ينسيني الوقت .. وينك تعا خدني خدني من همومي .. من خوفي الغريب خدني على دنيي ما فيها حدا .. إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب .. إنتَ وينك إنتَ سامعني حدا”.

"بدي حدا حبو" كلمات أحمد ماضي، والحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، ميكس وماستر: إيلي بربر.

ويستعد النجمان نانسي عجرم، وماجد المهندس، لإحياء حفل غنائي في مهرجان فبراير بالكويت يوم 10 فبراير المقبل، ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.

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10 فبراير.. تفاصيل حفل نانسي عجرم وماجد المهندس في الكويت

نانسي عجرم


وطرحت النجمة نانسى عجرم، أغنيتها الجديدة "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب احتفالاً بالكريسماس والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

 

وطرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، كليب أغنيتها الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.

 

وكانت آخر أعمال نانسى عجرم، أغنية "صحصح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

 

نانسي عجرم الفنانة نانسى عجرم بدي حدا حبو اليوتيوب ماجد المهندس

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