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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جرثومة المعدة.. الأعراض وطرق العلاج والوقاية

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

تحدث عدوى جرثومة المعدة عندما تصيب بكتيريا الملوية البوابية معدتك، يحدث هذا عادة أثناء الطفولة، سبب شائع لقرحة المعدة (القرحة الهضمية) ، قد تكون عدوى الملوية البوابية موجودة في أكثر من نصف الأشخاص في العالم.


لا يدرك معظم الأشخاص أنهم مصابون بعدوى جرثومة المعدة لأنهم لا يمرضون أبدًا، إذا ظهرت عليك علامات وأعراض القرحة الهضمية ، فمن المحتمل أن يقوم مزود الرعاية الصحية الخاص بك باختبار عدوى جرثومة المعدة ، القرحة الهضمية هي قرحة في بطانة المعدة (قرحة المعدة) أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (قرحة الاثني عشر).
يتم علاج جرثومة المعدة بالمضادات الحيوية.

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أعراض جرثومة المعدة


لن تظهر على معظم المصابين جرثومة المعدة أي علامات أو أعراض، ليس من الواضح سبب عدم ظهور الأعراض لدى العديد من الأشخاص، ولكن قد يولد بعض الأشخاص ولديهم مقاومة أكبر للآثار الضارة لجرثومة الملوية البوابية.


وعندما تظهر العلامات أو الأعراض مع جرثومة المعدة ، فإنها ترتبط عادةً بالتهاب المعدة أو القرحة الهضمية وقد تشمل:
وجع أو ألم حارق في معدتك (البطن)
ألم في المعدة قد يزداد سوءًا عندما تكون معدتك فارغة
غثيان
فقدان الشهية
كثرة التجشؤ
الانتفاخ
فقدان الوزن غير المقصود
 

متى ترى الطبيب
حدد موعدًا مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا لاحظت أي علامات وأعراض قد تكون التهاب المعدة أو القرحة الهضمية،  اطلب المساعدة الطبية الفورية إذا كان لديك:
ألم شديد أو مستمر في المعدة (بطني) قد يوقظك من النوم
براز دموي أو أسود قطراني
القيء أو القيء الدموي أو الأسود الذي يشبه القهوة المطحونة


الوقاية من جرثومة المعدة


في مناطق العالم التي تنتشر فيها جرثومة المعدة ومضاعفاتها ، يقوم مقدمو الرعاية الصحية أحيانًا باختبار الأشخاص الأصحاء بحثًا عن الملوية البوابية، ما إذا كانت هناك فائدة من اختبار عدوى الملوية البوابية عندما لا تكون لديك علامات أو أعراض للعدوى أمر مثير للجدل بين الخبراء.

إذا كنت قلقًا بشأن جرثومة المعدة أو تعتقد أنك معرض لخطر كبير للإصابة بسرطان المعدة ، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. يمكنكما معًا تحديد ما إذا كان بإمكانك الاستفادة من اختبار الحلزونية البوابية.
المصدر: mayoclinic

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