كنت عارف|لاعب كرة شهير يكشف مفاجأة بشأن ظهوره في برنامج رامز جلال

أكد لاعب المنتخب السعودي فهد المولد، أنه كان يعلم بالظهور تلفزيونيًا في برنامج رامز جلال وأن هناك مقلبا، لكن أين يكون المقلب لا أعرف.

وأضاف فهد المولد، في تصريحات تليفزيونية :« أثناء المقلب لم أر رامز جلال، ولكني بالتأكيد كنت على علم بأن هناك مقلبا».



وأتم تصريحاته قائلاً: «لم يتحدث معي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بشأن مقلب برنامج رامز جلال».



فيلم رامز جلال:



شارك الفنان رامز جلال جمهوره فيديو من كواليس تصوير أحدث أفلامه أخي فوق الشجرة.

وظهر فى الفيديو مؤدي المهرجانات حمو بيكا والذى يشارك فى الفيلم بشخصيته، ويقوم رامز بحدفه فى الماء وعلق رامز على الفيديو قائلا: مع حمو بيكا فى كواليس تصوير أخي فوق الشجرة.

تدور أحداث فيلم رامز جلال الجديد، حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.



ويعد أخي فوق الشجرة، أحدث أفلام رامز جلال بعد عامين من طرح فيلمه أحمد نوتردام، الذي شارك في بطولته مع غادة عادل كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويمثل التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرمبة"