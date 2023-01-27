اتظلمت.. منى فاروق تكشف لأول مرة عن مفاجأة صادمة عن أزمة فيديوهاتها

خرجت الفنانة منى فاروق عن صمتها ؛ حيث تحدثت في تصريحات صحفية عن أزمة فيديوهاتها الأخيرة .

وقالت منى فاروق: "هي ابتلاء كبير واللي ربنا بيحبه بيبتليه، وقولت إن كان في جواز في الفترة دي، بس أنا اتعرضت لظلم كبير وجلد وناس جرحت فيا وفي أهلي".

تابعت: "وحكموا عليا بالإعدام وأنا على وش الدنيا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان ظلمني".

منى فاروق:

شاركت الفنانة مني فاروق متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مني في للصور بإطلالة متميزة شتوية، مرتدية كاردي باللون الأصفر، ومعتمده علي الميكب الهادي الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها علي منكبيها.

تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس"و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي".

أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.