قعدة ملكية.. هالة صدقي تجذب الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هالة صدقي مرتدية فستان قصير باللون الأسود، وعلقت علي الصورة كاتبة: “قعدة ملكية، سؤال في التاريخ أبو الهول اتي في عصر مين؟”.

ومؤخرا، كشفت هالة صدقي تفاصيل خلافها مع الفنان رامز جلال، قائلة: "مش مضايقة من حاجة ومتفاجئة أني زعلانة والأخبار المتداولة عن خلافي مع رامز جلال قديمة جدا".

وتابعت "صدقي"، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الأخبار المنشورة قديمة، ولا يوجد بينها وبين رامز جلال خلاف، منوهة أنه لم يتم العرض عليها أن تكون ضيفة في برنامجه، وعرض عليها من قبل ورفضت.

واسترسلت "صدقي": عارفين أن أنا رافضة البرنامج شوية ومطلعتش ولا مرة معاه، ورأيي أنه برنامج ناجح وكل الفئات متابعاه وبتحبه، وفيه فئة بتحب تشوف النجم بتاعهم بيتهان، والمقدمة بتاعت البرنامج مسيئة، ولا تصلح لأي نجم.

وأضافت: لما بنسافر برة الناس بتتعامل معانا أننا إحنا سفراء لبلدنا، فمينفعش إننا نبقا سفراء لبلدنا وحد يهنا ويجرحنا، والهزار ده فيه ناس بتقبله عادي، بس أنا كنت حابة البرنامج، وكان شرطي أشوف الحلقة بعد المونتاج، وتم رفض طلبي، ومستحملش حد يهني.