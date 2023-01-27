بعد اقتحام مخيم جنين.. دعوة عاجلة من فرنسا إلى إسرائيل وفلسطين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر إن “فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء مخاطر التصعيد، بما في ذلك في قطاع غزة، في أعقاب العملية التي نفّذها الجيش الإسرائيلي أمس في مخيّم جنين بالضفة الغربية، والتي أفادت تقارير عدة أنّها أسفرت عن مقتل مدنيين”، وذلك في بيان للوزارة

ودعت فرنسا، اليوم الجمعة، إسرائيل والفلسطينيين إلى “الامتناع عن تأجيج التصعيد”، وذلك بعد غارات جوية شنتها إسرائيل على غزة ، وحملات إنتهاكية في جنين، أدت إلي إستشهاد العشرات.

وأعربت لوجاندر عن أسفها بعد استشهاد 30 فلسطينياً، مضيفة علي أن فرنسا تؤكد تمسكها باحترام القانون الإنساني الدولي.

وأضافت المتحدثة “ باريس تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن تأجيج التصعيد”، وأكّدت لوجاندر تمسك فرنسا بحل الدولتين الذي ينصّ على قيام دولة فلسطينية تعيش مع إسرائيل “جنبا إلى جنب بسلام وأمن”.

وكان قد أعرب البيت الأبيض، عن قلقه الشديد؛ إزاء تصاعد وتيرة العنف في فلسطين؛ إثر غارات جويّة شنّتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في إفادة صحفية له، اليوم الجمعة، إنّ الولايات المتّحدة قلقة للغاية من تصاعد العنف في الضفة الغربية، وكذلك أيضا من الصواريخ التي تمّ إطلاقها على ما يبدو من غزة، ونعتقد أنّه يتعيّن على جميع الأطراف المعنية أن تسعى بشكل عاجل لنزع فتيل الأزمة.