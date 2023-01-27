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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفتي القدس: الاحتلال يقتل الأبرياء بدم بارد ونودع أكثر من شهيد يوميا

الشيخ محمد حسين المفتي
الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس

قال الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، إنه كل يوم يتم توديع شهيد أو أكثر.


وأضاف محمد حسين خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الاحتلال الإسرائيلي، يسرق وينهب ويقتل الأبرياء بدم بارد منذ احتلال القدس.

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استشهاد فلسطيني أثناء اقتحام قوات الاحتلال شمال القدس

قطع أشجار الزيتون


وأكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أن الفترة الأخيرة تشهد تطور عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى.

وأضاف محمد حسين، أن الاحتلال الإسرائيلي يقومون بقطع وحرق أشجار الزيتون، التي هي بمثابة رمز مثل العلم تمام. 

الاحتلال الاسرائيلي فلسطين قناة صدي البلد الشعب الفلسطيني الزيتون صدى البلد

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