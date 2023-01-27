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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

92 مليون يورو .. الرئيس الأوكراني يعلن عن حزمة مساعدات جديدة من بلجيكا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أعرب الرئيس الأوكراني عن إمتنانه لحزمة المساعدات الجديدة التي تقدمها بلجيكا إلي أوكرانيا، اليوم الجمعة.

 وكتب الرئيس الأوكراني عبر حسابه علي تويتر:"ممتن لإلكساندر دي كرو"رئيس وزراء بلجيكا"، علي  زيادة الدعم الدفاعي من حكومة بلجيكا بشكل كبير".

وأضاف الرئيس الأوكراني :" حزمة مساعدات جديدة بقيمة 92 مليون يورو ستعزز دفاعنا الجوي ، وتساعد في ردع دبابات العدو وتحسن حركة المدافعين لدينا لتحرير الأراضي الأوكرانية، وشكرا لكم أصدقاء".

وكانت قد أفادت وكالة أنباء أسوشيتيد فرانس برس، اليوم الجمعة أن مكتب الرئيس الأوكراني أعلن أن أحدث جولة من القصف الروسي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين أوكرانيين وإصابة 20 آخرين.

وأضاف مكتب الرئيس الأوكراني أن الضحايا من بينهم مدنيان في مدينة خيرسون، ومدنيان آخران في دونيتسك شرقي البلاد.

وقال حاكم دونيتسك إن الجيش الروسي استخدم ذخيرة فوسفورية في قصف قرية "زفانيفكا"، ودمر القصف مبان سكنية ومدرستين في بلدة فوهليدار، وفقا للحاكم.

وذكر حاكم اقليم لوجانسك المجاور، أن القصف الأوكراني ضرب قاعدتين روسيتين في بلدتي كرمينا وروبيزني المحتلتين، فقتل وأصاب ”العشرات” من الجنود الروس.

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