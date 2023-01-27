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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الدولار سينخفض في تلك الحالة.. خبير اقتصادي يوضح| فيديو

الدولار والجنيه
الدولار والجنيه

أكد الدكتورة مصطفى بدرة الخبير الإقتصادي، أن خبراء اقتصاديين أكدزا لرويترز أنه مع انخفاض حجم الطلب على العملة الأجنبية سينخفض سعر الدولار.

وقال مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه متوقع أن يتم تثبيت سعر الفائدة في مصر، مؤكدا أنه مع نهاية مارس متوقع أن يتم الحد من التضخم في معظم دول العالم.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن برنامج الإصلاح الإقتصادي بدأ ينعكس على سعر الصرف، مؤكدا أن السوق السوداء انتهت والسعر بالبنوك أصبح أكثر مرونة، ويؤكد على أن هناك قدرة على جذب العملة الأجنبية لمصر.

 حلول لتوفير العملة.

وأشار مصطفى بدرة إلى أن الإفراج عن الواردات بالجمارك، ساعد على أن يكون هناك حلول لتوفير العملة.

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