مفتى القدس: همنا الأول الدفاع عن فلسطين وليس نشر التطرف

الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية،أن هناك اختلاف في الأولويات لدى الشعب الفلسطيني حيث الصمود والدفاع والرابط من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى، أهم من نشر أو وجود أفكار متطرفة تدعو لهدم المجتمع.

وأكد محمد حسين خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن هم الشعب الفلسطيني كبير والمهمة شاقة على الفلسطينيين، حيث تغيب الأفكار المتطرفة عن المجتمع الفلسطيني لأن الأهداف لدينا مختلفة وهي الدفاع عن أراضينا.

القرآن الكريم

وأوضح مفتي القدس، أنه لا مجال للعبث بـ القرآن الكريم والله تكفل به ويجب عدم تغير حرف واحد بنصوصه، كما أن هناك العديد من الأحاديث الخاطئة التي دست في الأحاديث النبوية الشريفة وأصبح البعض يعمل بها.

وأردف الشيخ محمد حسين، أن ما تقوم به الرياض حاليا في تنقية الأحاديث النبوية قائمة على بحث دقيق وهي ظاهرة.