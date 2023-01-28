مدحت صالح: ضهري عمره ما انكسر وتأثرت برحيل وائل نور.. فيديو

أكد الفنان مدحت صالح، عدم انكسار ظهره في الحياة ولكن مر بمراحل تأثر بها نفسيا، قائلا: "عمر ما ضهري انكسر وسندي ربي إنما تأثرت نفسيا بالسالب لوقت، وأول حد في الحياة تأثرت به بترتيب التأثير كانت أمي ثم أبويا ثم أخويا وصديقي وائل نور".

وأضاف مدحت صالح، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن رحيل وائل نور أثر عليه تأثير كبير وظل وقت حتى مر من هذه المرحلة، متابعا: "التأثير السلبي أخذ معايا وقت في هذه المراحل، وإحساسي بأمي أغلى من 100 بكاء، والبكاء مش هو اللي هيعرفني قيمتها".

وتابع مدحت صالح : "فقدان أمي خلاني فاقد الاطمئنان وفجأة بقيت خايف من الدنيا واحساس الخوف من الدنيا كان زيادة شويه، والسند في الناس اللي حولي ودلوقتي ضهري وسندي بعد ربنا أسرتي الصغيرة وربنا وهبني ناس بتحبني لله وفي الله وبيخافوا عليا وبصدقهم".