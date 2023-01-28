نجلاء بدر: دلعى المفضل على اسم قطتي الراحلة "نوجى" ومفيش خطوط حمراء في الفن

حلت الفنانة نجلاء بدر ضيفة على برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، متحدثة عن حياتها وكذا مشاركتها الفنية القادمة.

دلعها المفضل

وقالت الفنانة نجلاء أنها من عشاق الموز،كما أنها تحب أن يناديها الأشخاص باسم «نوجي» تخليدا لقطتها التي عاشت معها 17 عاما ونفوقها بعد ذلك بسبب مرضها.



وأضافت نجلاء بدر، أنها تكره الاستماع إلى أغاني النكد، موضحة أن أغنية المطرب عبد الباسط حمودة «دا مكانا وحتة في حتة تانية» واخدة روحها.

وأوضحت نجلاء بدر، أنها تكره الكريمات بمختلف أنواعها ولا تشرب الماء بصورة مستمرة، كما أن سر جمالها يكمن في تعاملها بحذر مع الأدوية والأطعمة السريعة، بجانب اتباع التعليمات الصحية للحفاظ على رشاقتها.

وأشارت أنها تتناول أنواع من الفيتامينات مؤخرا، كما أن لديها تخوف في تناول الأدوية بمختلف أنواعها منذ مرحلة الطفولة.

مفيش خطوط حمراء

وأكدت الفنانة نجلاء بدر، قناعتها التامة الأزياء التي ترتديها، ولا تسعى للتريند من خلالها إطلاقا قائلة:"معنديش خطوط حمراء وأرفض مصطلح السينما النظيفة ومفكرتش في "المحظورات"".

وأشارت نجلاء بدر أنها تعشق شهر رمضان لعدة أسباب مختلفة، ومن أهمها «اللمة»، موضحة أنها قد تحقق نجاح خارج الموسم الرمضاني، ولكنها ستفتقد لمميزات رمضان.

خالد يوسف



وتحدثت الفنانة نجلاء بدر، عن مشاركتها مع المخرج خالد يوسف فى مسلسل القادم قائلة:" المسلسل بيقدم ملحمة وهناك سرية تامة حوله".



وعن رأيها فى المسلسل وتفاصيله قالت نجلاء بدر،:" شوفوا العروسة يوم الفرح، ولو معملتش الدور اللى اختارنى ليه خالد يوسف".

وأكدت الفنانة نجلاء بدر، أن المخرج خالد يوسف مدرسة مختلفة، معقبة:" أحلى لوكيشن دخلته مع خالد يوسف".

الميكب

وأكدت الفنانة نجلاء بدر، أنها لا تحب أن تضع «ميك أب» خلال التمثيل، موضحة أنها تقوم بدراسة السيناريو الذي ستقوم بتمثيله، معرفة المشاهد المناسبة التي تحتاج إلى ميك أب.

وأضافت نجلاء بدر، ليس شرطا أن تضع الفنانة ميك أب بصورة دائمة، كما أنها تتسم بالواقعية حتى في الأدوار التمثيلية.



وأوضحت نجلاء بدر بعض الفنانات تأقلموا على وضع المكياج في العمل، وهذا الأمر لا عيب فيه، ولكن هي مدارس لكل فنانة لها وجه نظر.