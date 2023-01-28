عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجلاء بدر: دلعى المفضل على اسم قطتي الراحلة "نوجى" ومفيش خطوط حمراء في الفن

نجلاء بدر
نجلاء بدر

حلت الفنانة نجلاء بدر ضيفة على برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، متحدثة عن حياتها وكذا مشاركتها الفنية القادمة.

دلعها المفضل

وقالت الفنانة نجلاء أنها من عشاق الموز،كما أنها تحب أن يناديها الأشخاص باسم «نوجي» تخليدا لقطتها التي عاشت معها 17 عاما ونفوقها بعد ذلك بسبب مرضها.


وأضافت نجلاء بدر، أنها تكره الاستماع إلى أغاني النكد، موضحة أن أغنية المطرب عبد الباسط حمودة «دا مكانا وحتة في حتة تانية» واخدة روحها.

وأوضحت نجلاء بدر، أنها تكره الكريمات بمختلف أنواعها ولا تشرب الماء بصورة مستمرة، كما أن سر جمالها يكمن في تعاملها بحذر مع الأدوية والأطعمة السريعة، بجانب اتباع التعليمات الصحية للحفاظ على رشاقتها.

وأشارت أنها تتناول أنواع من  الفيتامينات مؤخرا، كما أن لديها تخوف في تناول الأدوية بمختلف أنواعها منذ مرحلة الطفولة.

مفيش خطوط حمراء

وأكدت الفنانة نجلاء بدر، قناعتها التامة الأزياء التي ترتديها، ولا تسعى للتريند من خلالها إطلاقا قائلة:"معنديش خطوط حمراء وأرفض مصطلح السينما النظيفة ومفكرتش في "المحظورات"".

وأشارت نجلاء بدر أنها تعشق شهر رمضان لعدة أسباب مختلفة، ومن أهمها «اللمة»، موضحة أنها قد تحقق نجاح خارج الموسم الرمضاني، ولكنها ستفتقد لمميزات رمضان.

خالد يوسف


وتحدثت الفنانة نجلاء بدر، عن مشاركتها مع المخرج خالد يوسف فى مسلسل القادم قائلة:" المسلسل بيقدم ملحمة وهناك سرية تامة حوله".


وعن رأيها فى المسلسل وتفاصيله قالت نجلاء بدر،:" شوفوا العروسة يوم الفرح، ولو معملتش الدور اللى اختارنى ليه خالد يوسف".

وأكدت الفنانة نجلاء بدر، أن المخرج خالد يوسف مدرسة مختلفة، معقبة:" أحلى لوكيشن دخلته مع خالد يوسف".

الميكب

وأكدت الفنانة نجلاء بدر، أنها لا تحب أن تضع «ميك أب» خلال التمثيل، موضحة أنها تقوم بدراسة السيناريو الذي ستقوم بتمثيله، معرفة  المشاهد المناسبة التي تحتاج إلى ميك أب.

وأضافت نجلاء بدر، ليس شرطا أن تضع الفنانة ميك أب بصورة دائمة، كما أنها تتسم بالواقعية حتى في الأدوار التمثيلية.


وأوضحت نجلاء بدر  بعض الفنانات تأقلموا على وضع المكياج في العمل، وهذا الأمر لا عيب فيه، ولكن هي مدارس لكل فنانة لها وجه نظر.

نجلاء بدر سينما الفن الفنانة نجلاء بدر فيتامينات قناة صدي البلد وضع المكياج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

العربية اتعجنت.. وفاة 4 أشخاص في تصادم سيارة تريلا وملاكى بالبحيرة

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين بعد التعاقد مع ناصر منسي رسمياََ

ترشيحاتنا

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

الإفراج عن فيديو تعرض زوج رئيسة الكونجرس السابقة للهجوم في منزله|فيديو

المغرب تخطط لتنفيذ 26مشروعا جديدا باستثمارات 28.5 مليار درهم

رئيس أذربيجان يستقبل السيسي بالقصر الرئاسي

رئيس اذربيجان يستقبل السيسي في القصر الرئاسي

قفزة كبيرة.. أسعار البيض اليوم السبت بمنافذ الزراعة والأسواق 28 يناير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي...روجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

في حفل زفافها.. عروس تنتقم من عشاقها السابقين بطريقة غريبة

ظهور وجه دب على المريخ |صور

بعد ارتفاع أسعار البيض.. "فراخ للإيجار" داخل مزرعة أمريكية

فيديو

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ